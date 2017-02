Northug til TV 2: - Fått beskjed om at jeg er med i VM-troppen

ANNONSE

LYGNA/GRENSEN (Nettavisen): Det har vært mye spekulasjoner rundt Petter Northugs fremtid, og hvorvidt VM-kongen fra Falun også er med til Lahti. Fredag tok 31-åringen selv bladet fra munnen.

- Jeg har fått beskjed om at jeg er med i troppen. Jeg må prøve å roe ned de rundt meg og forklare til folk hvordan det fungerer. Det er en rolle jeg trives godt i, sier Northug til TV 2.

Northugs bekreftelse kommer samme dag som landslagssjef Vidar Løfshus kalte TV 2s Northug-påstander for «falske nyheter». Kanalen hevdet nemlig å vite at Northug var tatt ut i VM troppen.

- Dette er vel da i beste fall «falske nyheter» siden lagene hverken for kvinner eller menn er klare ennå. Det blir de etter vi har gått NM, sa Løfshus til Nettavisen på spørsmål om TV 2s sak torsdag.

- Får gode svar



Det er knyttet stor spenning til om Northug kommer seg i ordentlig form når VM start i Lahti om tre uker. Den norske skistjernen ble overtrent etter et høydeopphold like før sesongstart og har ikke vært i nærheten av sitt toppnivå så langt denne vinteren.

De siste ukene har han derimot kommet seg tilbake i trening, og fredag tok Northug seg til sprintfinalen i NM på Lygna. Han var fornøyd med svarene han fikk under rennet.

- Det står ganske bra til. Jeg får gode svar når jeg er pigg i heat her. Jeg har den feelingen jeg ønsker å ha. Jeg får juling i finalen, men det er litt fordi jeg ikke har gått skøytesprint siden Tour de Canada. Det er det godt å få en sprint i beina nå før jeg skal dra på samling igjen, sier Northug til skrivende presse etter rennet.

Også trener Stig Rune Kveen likte det han så.

- Det var bedring, sier Kveen til Nettavisen.

Treneren virker derimot ikke trygg på at Northug rekker å finne VM-formen i tide.

- Det er fortsatt en kamp mot klokken for å få «punch» til VM-start, men absolutt positivt det her. Vi vet at han har mer å gå på, forklarer Kveen.

Nå skal de jobbe knallhardt frem mot mesterskapet i de finske skoger.

«Punch»



- Han må gjennom en fysisk og mental prosess nå for å finne skikkelig «punch», motivasjon og killer-instinkt til å ta ut alt når det gjelder. Det vet jeg at han kan klare. Han får sikkert også enda et formløft av å konkurrere i NM, sier treneren.

Lørdag stiller Northug til start igjen når det er klart for 30 kilometer duathlon på Lygna. Den distansen er det usikkert om Northug får gå i VM i Lahti. Han er derimot usikker på om lørdagens renn får mye å si med tanke på det akkurat det.

- Jeg tror ikke prestasjonen i morgen er kjempeviktig, men hvis resultatene blir sånn at de som kjemper om plasser gjør det veldig bra, og er på pallen, er det vanskelig for meg å komme med. Men min vei inn kan være å vise god form i VM, forklarer Northug.

Han har, som kjent, blitt gitt en friplass til sprinten og femmila som regjerende verdensmester. Det er fortsatt uvisst om han kommer til å være en del av 12-mannstroppen som taes ut lørdag.

Likevel er det nok mye som skal til for at Petter Northug ikke er ett av de tolv navnene som blir lest opp når Skilandslaget presenterer sine utvalgte.