Norway Cup gjør grep: Starter eliteturnering

Fire norske lag er invitert.

En av verdens største fotballturneringer for barn og unge, Norway Cup, skal for første gang arrangere sin egen eliteturnering. Det bekrefter Sekretariatsleder og leder utenlandsavdelingen Norway Cup, Toril Kristoffersen, til Nettavisen.

- Rosenborg, Vålerenga, Strømsgodset og Bodø/Glimt er spesialinviterte lag til årets Norway Cup som skal spille i en egen G16-klasse, forteller Kristoffersen.

Der skal de møte satsingslag fra storklubben FC Porto, samt IFK Göteborg, Legia Warszawa og Legia Gdansk.

Hun bekrefter også at de jobber med å få i stand en turnering for J16 (jenter 16 år). Flere norske toppklubber har allerede blitt kontaktet om å få i stand denne turneringen.

Vil heve produktet



Et av lagene som har meldt sin ankomst til G16-turneringen er Vålerenga. De håper at deres deltagelse, samt tilrettleggingen av en eliteturnering, kan inspirere andre klubber til å delta i fremtiden.

- Vi godtar invitasjon først og fremst fordi det er en fin måte å stille opp som den største klubben i Oslo, da Norway Cup legger til rette for denne type turnering. Det er viktig at vi er med og representerer byen, og vi vet at det kommer til å være Klanen-supportere der oppe, så vi håper jo på å kunne vheve produktet og få opp profilen til Norway Cup, sier Thomas Hasselgren, utviklingssjef i Vålerenga, til Nettavisen.

Han bekrefter at klubben kommer til å sende sitt absolutt beste G16-lag til den nye eliteturneringen, som skal spilles på hjemmebanen til KFUM Oslo, en av kunstgressbanene som ligger på Ekebergsletta.

- Det er en forutsetning for vår deltagelse. At vi får gode matching i alle kamper, bra baner og at det er gode dommere. Alt rundt må jo også være bra, forteller Hasselgren.

Han har stor tro på at dersom årets turnering blir en suksess kan det fort bli en av de viktigste eliteturneringene tilgjengelig.

- Jeg tror at om de lager dette til en invitasjonsturnering, så kan dette helt klart bli en viktig turnering. Hvis du tar Gothia Cup, så har jo det blitt en suksess fordi det har blitt lagt til de beste banene, og man har stor interesse rundt kampene. Det er allerede mange på Ekeberg, så det er jo ikke umulig at interessen blusser opp, sier Hasselgren.

Også Rosenborg har valgt å akseptere invitasjonen til den nye eliteturneringen denne sommeren.

- Vi har meldt oss på. Vi synes det er fint at Norway Cup har tatt et slikt initiativ med å få på plass en samling spillere som normalt sett ikke er med på Norway Cup. Vi søker internasjonal motstand, og særlig på G16- og G19-nivå. Det er fint å ikke alltid måtte gjøre dette utenlands, nå får vi det i Norge, sier Tore Grønning, utviklingssjef i Rosenborg, til Nettavisen.

RBK har de siste årene spilt både i UEFAs Youth Cup (ungdomsversjonen av Champions League). Nå håper Grønning på at denne sommerens eliteturnering på Ekeberg kan bli en ny tradisjon.

- Vi har sagt at vi er med i år, uten å binde oss videre, men med intensjon om å delta videre avhengig om at ting er tilfredstillende tilrettelagt. Jeg har forstått det slik at man skal spille på kunstgress, at det er gode dommere og man vet jo allerede at motstanden er god, sier Grønning.

VISTE SEG FREM: Edvard Sandvik Tagseth spilte for Neset i Norway Cup, og har siden endt opp i Liverpool.

Han understreker at årets Ekeberg-opplevelse ikke blir av den tradisjonelle sorten for RBKs G16-lag.

- Vi kommer nok ikke til å vandre oppe på Ekebergsletta for å se på kamper og titte på jenter. Vi har nok et litt annet fokus der vi skal lære spillerne å spille de viktige kampene, men samtidig ha det moro. Det blir nok en litt annen opplevelse enn å sove i soveposer på skoler, sier Grønning.

- Ingen god setting



Det tredje og siste eliteserielaget som har blitt invitert er Strømsgodset. Haakon Lunov, utviklingssjef i Strømsgodset, bekrefter at også de blir med på årets turnering.

- Vi skal være med. Vi har en god dialog med KFUM, som er en medarrangør av Norway Cup så vidt jeg vet. Det er de som har tatt initiativet til denne eliteturneringen, sier Lunov til Nettavisen.

Han forteller at turneringen kommer på et tidspunkt som er gunstig for drammenserne, som uken etter skal spille en turnering i Nederland. Han forteller at årets eliteturnering på Ekeberg, der også Porto og Legia Warszawa er med, gir dem det de ser etter når de velger turneringer.

- Vi vet jo ikke hvem av dem vi møter, men det er en medvirkende faktor at de har klart å få slike klubber med. Da får man de erfaringene og de referansene, selv om man ikke alltid er sikker på om de sender sine beste lag. De kommer med en annen type fotball og en annen type referanser, så det tror jeg blir veldig bra, sier Lunov.

POSITIV: Haakon Lunov er veldig positiv til den nye eliteturneringen i Norway Cup.

Han bekrefter at det er kun elitelaget på G16 som skal delta på Norway Cup, i eliteturneringen. Tidligere har vanskelige baneforhold og uheldige kampprogram vært medvirkende årsaker til at Strømsgodset ikke har ønsket å melde på elitelagene sine på Norway Cup. Men det har også vært andre viktige årsaker.

- I det store og det hele, så rekrutterer vi spillere til G16-laget vårt fra masse lokale klubber i Drammen som vi samarbeider med. De lokale klubbene drar til Norway Cup for å spille, og vi synes jo det hadde feil å skulle dra til den turneringen for å spille mot de, og eventuelt spille med de beste spillerne vi har hentet fra de klubbene, sier Lunov.

- Det er en vanskelig kontekst. Det er ikke helt riktig å hente to spillere fra Konnerud G16 for eksempel, og så skal vi plutselig spille mot Konnerud G16. Det hadde ikke vært heldig, det er ingen god setting.

Det kan likevel være at Strømsgodset vil stille med lag fra breddenivået på Ekeberg.

Egne interne turneringer



Bodø/Glimt er det fjerde norske laget som har blitt invitert, og de velger også å stille med sitt beste G16-lag i satsingsturnering. De har også valgt å delta i den ordinære Norway Cup med andrelaget på G16-nivå.

- Vi har takket ja til å være med, og det er vi veldig glade for. Vi ser frem til å møte topp motstand, og er veldig spent på hvordan dette blir, sier utviklingsleder i Bodø/Glimt, Ørjan Berg, til Nettavisen.

BREDE SMIL: Ørjan Berg er stor tilhenger av Norway Cup.

Han forteller at Bodø/Glimt, slik som de andre, søker internasjonale refereanser når de skal matche sine beste på G16-nivå. Han ser frem til å få til dette i Norge.

- Toppklubbene har jo egne interne turneringer der de beste klubbene i landet møter hverandre jevnlig, så vi har ikke hatt like stort behov for å søke utenlands, sier Berg.

Han åpner uansett for at deltagelse i eliteturneringen kan bli en tradisjon i årene som kommer.

- Absolutt! Dersom dette blir velykket og alle er fornøyde er dette helt klart noe vi ønsker å være med på videre, sier Berg.

Han har selv deltatt på turneringen på Ekeberg, og forteller om kun gode minner. Uansett har han forståelse for at dårlige baner og vanskelige forhold har gjort at Norway Cup ikke har appellert i like stor grad til elitelagene de siste årene.

Heve profilen



Norway Cup har siden 1972 invitert barn og ungdom fra alle verdenshjørner til Ekebergsletta. I 2016 var det hele 2.199 lag som deltok, og 6.000 kamper som ble arrangert.

Nå håper arrangøren at den nye eliteturneringen kan være med på å heve profilen til den folkekjære sommerturneringen.

- Vi håper at dette også vil tiltrekke flere, både norske og utenlandske, lag til Norway Cup, og vi er veldig glad for at disse velger å prioritere Norway Cup. Dette er en flott attraksjon for deltagere og publikum hvor de vil få se europeiske toppklubber i aksjon på Ekebergsletta, sier Kristoffersen.

I fjor deltok lag fra 126 ulike nasjoner, og Kristoffersen bekrefter at Norway Cup vil fortsette den trenden i år. Lag fra blant annet Guinea-Bissau, Nord-Korea og Brasil vil være å finne under den tradisjonelle breddeturneringen på Ekebergsletta.