NRK: Sykkelforbundet kan gå konkurs etter VM

- De har gått rett i luksusfella, hevder økonom overfor statskanalen.

NRK skriver nemlig mandag at VM i Bergen ligger an til å gå med dundrende underskudd.

Siden Norges Cykleforbund (NCF) har hundre prosent eierandel i Bergen 2017 AS, kan konsekvensene bli store for forbundet.

– Vi vet ikke hvor ille det er, men det er ille, det er det ingen tvil om, hevder Arild Salte, som er daglig leder for Oslo Klassikerne og leder for Norges Sykkelrittforening til NRK.

Han frykter hele sykkelforbundet nå kan gå konkurs. Forbundets egenkapital ved utgangen av året var på omtrent fire millioner kroner - cirka samme sum som verdien av aksjene i Bergen 2017 AS. Blir det som ventet underskudd, vil verdien av aksjene i praksis være lik null, skriver NRK.

Salte sier videre at styrene i både Norges Cykleforbund og Bergen 2017 AS har vært for lite kritiske.

- De har gått rett i den klassiske luksusfella. De har ikke hatt kontroll, sier Salte til NRK.

Budsjettet for VM ser ut til å sprekke så det holder, og mye av årsaken skal være at arrangørene har gått på en såkalt valutasmell.

Lisensregningen som kom i 2014 for å arrangere VM lå på omtrent 50 millioner kroner. Men siden arrangøren søkte og fikk innvilget utsettelse, har kursen steget. Nå er regningen økt til 65 millioner kroner på grunn av at eurokursen har økt med nesten to kroner siden den gang.

Sykkelpresident og daglig leder for sykkel-VM i Bergen, Harald Tiedemann Hansen, sier til statskanalen at det vil ta litt tid før de har full oversikt.

- Jeg håper man ser verdien av denne folkefesten og den utrolige reklamen det har vært for Norge, og at sykkelsporten ikke må blø, sier han.

Tiedemann Hansen sier videre at han håper på politisk hjelp om tallene blir rødere enn ventet.

