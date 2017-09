Ny dopingavsløring i Russland

Tre spillere avla posisitve prøver under mesterskap.

Russisk idrett rammes av nok en dopingavsløring. Tre spillere som var med og tok sølv i sommerens U19-EM i håndball har testet positivt på ulovlige stoffer.

Idrettsutøvere fra Russland har de siste årene vært innblandet i en rekke dopingavsløringer, med anklagelser om sentral styrt innblanding. Men doping innen håndball har så langt tilhørt sjeldenhetene, skriver TT.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) skriver på sin hjemmeside at tre spillere på det russiske U19-laget, som tok sølv under EM i august, har testet positivt på dopingtester under mesterskapet.

EHF opplyser at de vil komme med mer informasjon i starten av neste uke.

Russland tapte finalen for Frankrike i U19-EM for en drøy måned siden. I turneringens innledende kamper vant russerne 23-15 over de norske U19-jentene. Norge ble nummer seks i mesterskapet.

(©NTB)