ANNONSE

Den 149,5 kilometer lange etappen som startet i Norwood i Adelaide og hadde målgang i Campbelltown i samme by endte ikke uventet med en massespurt. Der viste Ewan seg best. Orica-rytteren rykket tidlig og holdt unna for en jagende Sagan. Danny van Poppel ble nummer tre.

Ewan står allerede med seks seirer i 2017.

- Jeg kunne ikke bedt om en bedre start på året. Laget mitt gjorde en fantastisk jobb. Uten dem lagkameratene hadde jeg aldri fått den starten, sa Ewan i seiersintervjuet som ble sendt på TV 2 i morgentimene fredag.

Den norske trioen med Odd Christian Eiking, Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen var ikke involvert i kampen om etappeseieren.

Richie Porte beholder sammenlagtledelsen når det gjenstår to etapper.

(©NTB)