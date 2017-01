ANNONSE

Hertha Berlin fortsetter sin svake form i tysk Bundesliga. Søndag ble det 1-2-tap for Freiburg på bortebane.

Det tyske hovedstadslaget stilte med Rune A. Jarstein i mål og Per Ciljan Skjelbred på midtbanen. Sistnevnte ble byttet ut sju minutter før slutt på stillingen 1-0 til Freiburg.

Niels Petersen doblet ledelsen etter et soloraid i det 87. minutt før Julian Schieber reduserte til 1-2 for gjestene.

Hertha Berlin tapte dermed borte for Freiburg for første gang siden 2001. Klubben står med to strake nederlag i Bundesliga siden serien ble sparket i gang igjen etter vinterpausen. På de siste fem seriekampene står Hertha med kun én seier. Det gir en foreløpig 6.-plass på tabellen.

Freiburgs Mats Møller Dæhli er for øvrig lånt ut til St. Pauli.

(©NTB)