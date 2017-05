Occean matchvinner da Odd senket Lillestrøm

ANNONSE

LILLESTRØM - ODD 0-1:

ÅRÅSEN: (Nettavisen): Odd-trener Dag Eilev Fagermo plasserte Olivier Occean og Torbjørn Agdestein på benken fra start og valgte den hurtige vingen Riku Riski som midtspiss. Med det skulle de spille en annen type fotball langs bakken og i bakrom. Odds nye spillestil fikk tillit i 61 minutter. Da kom Olivier Occean inn og ga Odd seieren et kvarter etterpå.

- Mye baller i lufta

Odd startet best og etter bare tre minutter slo Espen Ruud et godt innlegg inn til Nordkvelle, som headet utenfor via en forsvarer.

Samme Ruud leverte gode pasninger frem til Odds ferske spissvalg Riku Riski, men mulighetene ble stoppet av assistentdommerens flagg og en dårlig førstetouch.

Etter at Skien-laget var best i åpningen av kampen, handlet det meste om Lillestrøm etter ti minutter og inn til pause. Det kunne virke som Odd-trener Dag Eilev Fagermo savnet muskelstyrken han hadde satt på benken.

- Vi hang bra med de første 25 minuttene, men så ble det litt for mye baller i lufta og da ble vi for lette, sa Odd-trener Dag Eilev Fagermo til Eurosport før andre omgang.

- Vi kjørte over de

Tolv minutter før pause skrek hjemmefansen på straffe etter at Lillestrøms Simen Rafn ble tett omfavnet av en forsvarsspiller på dødball. Det hele endte isteden med frispark til Sondre Rossbach etter å ha møtt Frode Kippe i duell.

Spillet svingte mye frem og tilbake i første omgang. Lillestrøm tok over mer av spillet mot slutten av omgangen og kom gjentatte ganger til gode innleggsposisjoner. Simen Rafn og Erling Knudtzon var aktive på kantene, men ballene nådde sjelden helt frem til Tomas Malec og Bajram Ajeti foran mål.

- Vi kjører over de, til tider. Det er bare fortsette å presse på her, så kommer målet i andre omgang, sa en selvsikker Bajram Ajeti til Eurosport i pausen.

Lillestrøm fortsatte sitt overtak etter hvilen. Ajeti var frempå med slegga rett etter pause, men skuddet gikk langt over.

- Strålende prestasjon

Etter 64 minutter fikk Lillestrøm en dobbeltsjanse. Bajram Ajeti og Frode Kippe utfordret Odd-keeper Sondre Rossbach i lufta. Ballen landet hos Tomas Malec som kunne sende ballen i åpen kasse fra 16 meter, men skuddet gikk utenfor.

Minuttet etter var Odd farlig frempå. Ballen havnet til slutt hos Pape Pate Diuof, som sendte kula ti meter over mål.

15 minutter før slutt var innbytter Olivier Occean på rett plass til rett tid. Thomas Grøgaard leverer en godt slått corner, og Occean skled ballen inn bak Arnold Origi i Lillestrøm-målet.

- En strålende prestasjon. Han beiner ballen inn og får en tå på den. Han ofrer liv og lemmer, skrek Thomas Myhre fra kommentatorplass for Eurosport.

- Hvorfor er det Erling Knudtzon som markerer Olivier Occean, utbrøt Tom Nordlie fra pressetribunen.

Fem minutter før slutt fikk Lillestørm en kjempesjanse. Et godt slått innlegg gikk forbi alle og havnet på bakerste stolpe. En fremadstormende Simen Rafn fikk avsluttet liggende, men avslutningen gikk utenfor.



Ineffektive Lillestrøm

4527 tilskuere fikk se Olivier Occean score Odds første mål på bortebane. Lillestrøm burde produsert flere store sjanser etter mange nesten-sjanser. I en kamp hvor hjemmelaget dominerte mest, sett under ett, var det Odd som var effektive og satte inn det viktige ledermålet etter å ha lagt om taktikken. Lillestrøm noterte sitt tredje strake hjemmetap og viste igjen at de er altfor ineffektive foran mål. 17 avslutninger fra kanarifuglene hvorav kun to traff innenfor stengene.

- Sondre Rossbach i mål og Olivier Occean var tungen på vektskålen for Odd i en arbeidsseier, sa Thomas Myhre på Eurosport.

Seieren betyr at Odd hopper helt opp på fjerdeplass i Eliteserien, mens Lillestrøm faller ned på 14. plass, Kun Sogndal og Viking ligger under «kanarifuglene» på tabellen.