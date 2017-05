ANNONSE

- Som de fleste har oppdaget, så har billettsystemet vært ustabilt siden fredag klokken 12 og har vært utilgjengelig siden klokken 15.54, opplyser klubben på sine hjemmesider.

- Rammet av crypto virus

Klubben oppgir at årsaken er at deres billettpartners leverandør er utsatt for et hackerangrep.

- Vår billettpartners leverandør av datakraft/servere har blitt rammet av det internasjonale angrepet av crypto virus.

Det vil ikke være mulig å kjøpe billetter i noen utsalg så lenge feilen ikke blir rettet, så her gjelder direkte oppmøte.

- Luken åpner klokken 15



Det er Strømsgodset som er kveldens motstander.

- Vi åpner våre billettluker som vanlig tre timer før kampstart - klokken 15. Slik at det er mulig å gå på kamp i kveld. Møt opp tidlig for redusere faren for unødig kø, oppfordrer klubben.