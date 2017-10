OL-helten Berge skal bli pappa

- Jeg gleder meg til en ny epoke i livet, sier bryteren til Nettavisen.

OL-helten Stig-André Berge og hans kone og samboer Rosell Utne skal bli foreldre. Det melder bryteren på Instagram torsdag kveld.

Paret giftet seg tidligere i sommer.

- I april er vi ikke kun mann og kone, Rosell, men vår lille familie blir litt større. Vi gelder oss til å vise deg verden, skriver bryteren.

- En meget stolt mann i dag, skriver Berge videre.

- Tre på veien



Til Nettavisen sier Berge at han gleder seg til å bli pappa.

- Jeg gleder meg veldig og en ny epoke i livet venter. Snart er vi tre på veien mot Tokyo (OL i 2020, red. anmerk.) og vi gleder oss, sier han.

- Det er en sann glede at alt har gått så fort og vi føler oss veldig, veldig heldig, fortsetter 33-åringen fra Rødtvet i Oslo.





Bronsehelt



Berge har drevet med bryting i mange år, men mange fikk for alvor øynene opp for oslogutten under OL i Rio de Janeiro i 2016.

Der tok han bronse etter en svært dramatisk konkurranse og ble en publikumsyndling i etterkant. Det at bryteren hadde mistet moren kort tid i forkant av OL, gjorde prestasjonen enda mer emosjonell for Berge.

- Mamma, vi klarte målet vårt, sa han til pressen etter bronsefinalen, med tårer i øynene.

Satser mot Tokyo 2020



Nå satser Berge for fullt fram imot OL i Tokyo i 2020.

I 2020 er oslogutten 37 år.

Ingen hindring, ifølge ham selv.

- Alder har noe å si hvis du har kropp deretter. Jeg føler at jeg har en ung kropp, jeg blir nesten aldri skadet, i hvert fall ikke alvorlig. Så for meg har ikke dette med alder så mye å si, sa han til Nettavisen under et intervju i fjor.

- Jeg føler jeg aldri har vært bedre. Jeg har aldri vært så god som jeg er nå. Derfor vil jeg gi det en fireårsperiode til og se om jeg kan bli enda bedre, for det er jeg sikker på at jeg kan bli, sa Berge i samme intervju.

You can never run away from me now @rosellutne 😉#thebestday #wedding #8july #2017 #teamberge Et innlegg delt av Stig-Andre Berge (@stigandreberge) lørdag 05. Aug.. 2017 PDT

Mest sett siste uken