I 2014 ble russiske Julia Lipnitskaja olympisk mester i kunstløp. Da hadde hun allerede slitt med spiseforstyrrelser i årevis.

Det innrømmer OL-mesteren selv i et intervju publisert på det russiske kunstløpsforbundets nettsider.

Med et program til musikken fra storfilmen "Schindlers Liste", bidro Lipnitskaja til at Russland tok gull i lagkonkurransen i kunstløp på hjemmebane i Sotsji. 16 år gammel ble hun den yngste olympiske gullmedaljevinneren i kunstløp siden 1936.

Suksessen ble samtidig vanskelig å følge opp, og i forrige måned avslørte Lipnitskajas mor at 19-åringen ga opp karrieren for å få behandling for spiseforstyrrelser.

Hovedpersonen selv sier nå at hun angrer på at hun ikke var åpen om sykdommen. Samtidig bekrefter Lipnitskaya at problemene med spiseforstyrrelser "ikke bare pågikk i ett år, eller to, eller tre".

19-åringen sier videre at hun nå ikke har hatt på seg skøytene på mer enn ett år, og at hun "ikke lenger føler noen dragning mot isen".

