Omar Elabdellaoui forteller om skaden: - Jeg kunne ikke bevege meg

Ikke siden bortekampen mot Nord-Irland i VM-kvalifiseringen har Omar Elabdellaoui vært å se på en fotballbane. Den norske visekapteinen sliter nemlig med en ryggskade.

Denne skaden skal ha forekommet på første Hull-trening etter landslagssamling. Selv om omfanget ikke skal være alvorlig, forteller 25-åringen at han fryktet det verste da han plutselig måtte ta telling.

- Det skjedde bare helt uten videre. Jeg løp rolig, og så følte jeg plutselig at ryggen svikta meg helt. Jeg kunne ikke bevege på meg, forteller Elabdellaoui til Nettavisen.

Tar sin tid



- Jeg ble veldig redd, og det var jo et slags sjokk. Jeg forstod jo ikke hva som skjedde, forteller høyrebacken, som for tiden er utlånt til Hull fra greske Olympiakos.

Etter å ha blitt sendt til sjekk skal det uansett ikke ha vært snakk om noe alvorlig. Problemet har siden vært spasmer i ryggen, og Premier League-klubben har ikke tatt noen sjanser på å hive nordmannen tilbake på banen.

- Det er snakk om at den ene disken helt nederst i ryggen min har glidd ut, men så lenge det ikke har truffet en nerve så er det i orden. I tillegg har det blitt mye bedre enn i starten, men dette er en sånn skade der du egentlig ikke kan stresse med å komme tilbake fordi risikoen er stor for at du kan pådra deg samme skade igjen, forteller Elabdellaoui.

Han er fortsatt usikker på når han er tilbake på banen, men håper å kunne bidra i Hulls jobb for å holde seg i Premier League.

- Det er vanskelig å si, men jeg håper å kunne være tilbake med laget mot slutten av neste uke. Ingenting er sikkert akkurat nå, sier Elabdellaoui.

Kjenner til skader



Det har vært et frustrerende år for Sagene-gutten, som må se tilbake på 12 frustrerende måneder hva angår skader. Etter å ha overkommet en stygg ankelskade, er det nå ryggen som er problemet.

- Jeg begynte jo virkelig å føle meg bedre med tanke på at jeg var så lenge ute med ankelen, og så kommer dette. Selvfølgelig er det kjedelig. Men dette har vært en av de sesongene der det bare har vært en del skader, forteller Elabdellaoui.

Selv minnes han tidligere skadeplager, og hvordan han har slått tilbake fra dem.

- Jeg har hatt et sånt år før der jeg slet med mye skader. Den gangen kom jeg veldig sterkt tilbake, og hadde flere sesonger uten noen seriøse skader, og gjorde det veldig bra, sier Elabdellaoui.

- Jeg håper at jeg kan holde meg skadefri, fordi jeg vet hva jeg står for på banen.

Opsjon i Hull



En ting få er sikre på nå er hvor nordmannen spiller sin fotball til neste sesong. Som kjent, så er han på utlån til Hull fra Olympiakos. Og han åpner for å forlenge oppholdet i Yorkshire-klubben.

- Det er helt umulig å si hva som kommer til å skje slik ting er nå. Mye avhenger av hva som skjer med Hull, men jeg har ikke giddet å bruke noe energi på det akkurat nå, sier Elabdellaoui.

Han er likevel åpen om at det eksisterer en klausul i hans nåværende låneavtale, om at avtalen med Hull kan gjøres permanent dersom de holder seg i Premier League.

- Dersom vi holder oss oppe, noe jeg er ganske sikker på at vi gjør, så er det en opsjon der. Hvis ikke så har jeg fortsatt ett år igjen av min kontrakt med Olympiakos, sier Elabdellaoui, som heller ikke avviser at fremtiden til trener Marco Silva kan ha en del å si.

Portugiseren, som hentet Elabdellaoui til Hull, har vært koblet med større jobber. Skulle han forsvinne fra klubben denne sommeren kan det fort ha innvirkninger på hvor den norske visekapteinen spiller neste sesong.

- Han hentet meg hit, og har gjort det veldig bra. Han er nok aktuell for mange klubber, tenker jeg. Så hvor han er neste sesong vil nok ha noe å si for min del også, sier Elabdellaoui.

- Samtidig har jeg gjort det ganske bra, så det kan fort hende det åpner seg muligheter andre steder enn Hull og Olympiakos også, sier nordmannen.