Omar Elabdellaoui gleder seg over Lars Lagerbäck som ny landslagssjef

Det norske landslaget går mot en spennende fremtid under Lars Lagerbäck. Den svenske landslagstreneren har skrevet under på en kontrakt til 2019 med det norske landslaget.

Det gleder landslagsback Omar Elabdellaoui som tror at svensken kan være mannen som leder Norge til sitt første sluttspill siden EM i Nederland og Belgia i 2000.

- Jeg synes det er veldig spennende, og jeg gleder meg veldig til å bli kjent med han. Han er en som rett og slett får landslag til mesterskap, og det er jo det vi alle drømmer om, sier Elabdellaoui til Nettavisen.

Island-oppskriften



Nordmannen, som for tiden er lånt ut til Hull i Premier League, forteller at han fulgte nøye med under sist sommers EM-sluttspill. Der imponerte Lagerbäck og Island veldig.

- Først og fremst må vi jo se hva han tenker og hvordan han ønsker at vi skal fremstå. Jeg har jo sett hvordan Island spilte under han, og jeg tror vi kommer til å være godt organisert defensivt og spille på liten risiko, sier Elabdellaoui.

På sin første pressekonferanse uttalte Lagerbäck selv at han ikke kjente så veldig godt til de norske spillerne. Det tror ikke 25-åringen spiller noen stor rolle.

- Han blir nok godt kjent med de fleste, så det er ikke noe man skal bekymre seg for. At han ikke kjenner så godt til norske spillere betyr vel kanskje at vi ikke har gjort det så bra, sier en lattermild Elabdellaoui.

Drømmenes Teater



Nordmannen vil nok likevel ha gjort seg bemerket for sin nye landslagssjef onsdag kveld. Elabdellaoui fikk nemlig 20 minutter da Hull tok et livsviktig poeng borte mot Manchester United på Old Trafford.

- Det var utrolig gøy! Men jeg må jo si at jeg hadde veldig innbytterpuls da jeg kom inn. Disse poengene smaker jo veldig godt. Vi kjemper hele veien, og poenget er fortjent, sier Elabdellaoui om Hulls opptreden.

Kun stolpen bak United-keeper David de Gea gjorde at ikke Marco Silvas lag røvet med seg alle poengene under onsdagens kveldskamp i Manchester.

- Ja, det kunne jo fort ha blitt tre poeng. De fleste trodde jo at Markovic hadde scoret når den gikk forbi De Gea der, sier Elabdellaoui.

Han og Hull ligger for øyeblikket på nest siste plass i Premier League etter å kjempet til seg poenget med José Mourinhos mannskap.