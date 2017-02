Omar Elabdellaoui kriget Liverpool i senk med brukket nese

ANNONSE

Hull med Omar Elabdellaoui fra start tok en kjempeseier da de slo Jürgen Klopp og hans Liverpool lørdag ettermiddag. Hull tok en meget viktig 2-0-seier etter scoringer av Alfred N'Diaye og Oumar Niassé.

- Det er helt utrolig! Vi holder nullen bakover og scorer to. Vi løper og kriger for hverandre hele kampen. Veldig deilig, sier Omar Elabdellaoui til Nettavisen.

Nordmannen spilte hele kampen for Hull, men etter 15 minutter så det stygt ut for nordmannen som tok telling med en blodig nese etter et sammenstøt. Etter behandling og draktbytte fullførte han likevel 90 minutter.

- Nesa er brukket, men jeg har det bra. Jeg var veldig svimmel de første ti minuttene. Resten av kampen gjorde det bare utrolig vondt, sier Elabdellaoui.

Helst ikke maske



Nordmannen forteller at det er fortsatt uvisst om hvor ille bruddet i nesa er, men at han håper å kunne slippe å bruke beskyttelsesmaske i tiden fremover.

- Jeg håper virkelig jeg slipper å bruke maske. Vi får egentlig bare se når hevelsen går ned i ansiktet. Det hele kommer an på om det er stabilt eller ikke, men jeg vil gjerne slippe, sier Elabdellaoui.

Nesebruddet kommer nok i andre bane denne lørdagskvelden for nordmannen. For etter seier over Liverpool er Hull på full fart opp tabellen. I skrivende stund ligger de bare poenget bak Swansea på sikker plass.

Selv om mange nok vil stille spørsmålet så er Elabdellaoui sikker på at lørdagens motstandere ikke undervurderte Hull.

- De har slitt den siste tiden, og de har nok sett at vi har gjort det bra. I tillegg er dette et helt annet Hull-lag enn tidligere. Så de undervurderte oss ikke, men de var nok litt nervøse og følte de måtte vinne, sier han.

Tro



De siste to kampene har sett Hull få med seg ett poeng fra Old Trafford mot Manchester United, etterfulgt av dagens meget imponerende seier mot Liverpool. 25-åringen tror Hull har funnet flytsonen.

- Vi står på og er organisert i forsvar. Vi jobber utrolig hardt for hverandre, og så tar vi mulighetene når de kommer. Man føler virkelig at alle har troa på dette, sier Elabdellaoui.

Hull ligger etter lørdagens kamper på 18. plass med 20 poeng. Det er poenget bak Swansea som søndag møter Elabdellaouis tidligere arbeidsgiver, Manchester City, på Etihad Stadium.