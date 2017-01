Omar Elabdellaoui på vei til Premier League

ANNONSE

Omar Elabdellaoui nærmer seg en overgang til Premier League. Nettavisen vet at den norske landslagsbacken, etter all sannsynlighet, forlater den greske storklubben Olympiakos i den nærmeste fremtid.

Det er enda ikke klart hvor 25-åringen ender opp, men det skal være stor interesse. Nettavisen vet at klubber som Southampton, Watford og West Ham har alle meldt sin konkrete interesse for nordmannen. Også Hull, som trenes av Elabdellaouis gamle trener Marco Silva, og Bournemouth er alternativer for landslagsbacken.

Elabdellaoui ble koblet med en overgang til Manchester United sist januar. Det er ventet at en overgang til Premier League formaliseres for nordmannen innen de to neste ukene.

Nordmannen, som var med å vinne den greske serien og cupen med Olympiakos forrige sesong, har også representert den greske giganten i Champions League.

Han har tidligere erfaring fra engelsk fotball etter sin tid i Manchester City, men debuterte aldri i Premier League med den himmelblå storklubben. Han forlot City til fordel for Eintracht Braunschweig i 2013.

Nettavisen var lørdag i kontakt med Omar Elabdellaoui, men han ønsket ikke å kommentere saken.



