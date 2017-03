Onsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

The Mirror melder at Romelu Lukaku og Everton har blitt enig om en ny kontrakt som strekker seg til 2022. Det er likevel høyst usikkert at belgieren blir, for i den nye avtalen skal det eksistere en utkjøpsklausul for 23-åringen. Dermed kan ikke Everton stå i veien dersom en av Europas toppklubber virkelig ønsker Lukaku.

En annen spiss som har vært ryktet vekk er Robert Lewandowski i Bayern München. The Independent meldte tirsdag at Manchester United har sett seg ut polakken som «plan B» da de er usikre på om de kan få lurt Antoine Griezmann til Old Trafford. Lewandowskis agent, Maik Barthel, ble spurt om ryktene av ESPN og svarte; «tror du noen toppspiller i verden ønsker å være en «plan b»?» Dermed ser det nok vanskelig ut for Mourinho & co.

Everton skal likevel ikke være late på overgangsmarkedet, for Daily Mirror melder at de blåkledde følger venstrebacken Ryan Sessegnon med argusøyne. 16-åringen har vært en åpenbaring for Fulham denne sesongen, og skal også være ønsket av Liverpool og Arsenal.

Manchester City skal se til Spania for forsterkninger til sommeren og The Mirror melder at Isco er lei av tilværelsen på benken i Real Madrid. 24-åringen har kontrakt til slutten av 2018, og kan fort være på vei vekk fra den spanske hovedstaden.

Italienske TuttoMercatoWeb melder på sine nettsider at japanske Yuto Nagatomo er ønsket av flere klubber i Premier League. En av disse skal være Crystal Palace. Nagatomo skal, ifølge TuttoMercatoWeb, selv være interessert i en overgang til engelsk fotball.

En back som kan være på vei vekk fra England er Cédric Soares i Southampton. Ifølge The Sun skal nemlig Barcelona stå klare til å tilby store summer for å hente den portugisiske EM-vinneren til Katalonia.