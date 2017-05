Opprykket glapp for Valsvik

ANNONSE

Det blir ikke spill på øverste nivå i tysk fotball for Gustav Valsvik og lagkameratene i Eintracht Braunschweig. Opprykksduellen mot Wolfsburg endte 0–2.

Wolfsburg hadde med seg 1-0-ledelse fra hjemmekampen til mandagens avgjørende opprykksduell i Braunschweig. Der ble det seier for bundesligaklubben med samme sifre.

Dermed beholder storklubben plassen på øverste nivå, mens Eintracht Braunschweig må belage seg på ytterligere enn sesong i 2. Bundesliga.

– Nå er jeg glad og lettet. Jeg forstår også den lettelsen spillerne og fansen kjenner på, men dette var et minimum av hva vi burde klare. Jeg ser ingen grunn til å feire dette, sa Wolfsburg-trener Andries Jonker.

Han er klubbens tredje trener denne sesongen etter at både Dieter Hecking og Valerien Ismael fikk sparken underveis.

– Jeg er bare glad på vegne av fansen. Jeg syntes så synd på dem etter at vi tapte 0–6 for Bayern München (29. april), sa Jonker.

Portugisiske Vieirinha scoret kampens eneste mål mandag og sørget for at Wolfsburg-fansen kunne slippe ned skuldrene etter uker med intens neglebiting.

Én funksjonær måtte for øvrig behandles av medisinsk personell etter at Braunschweig-fansen fyrte opp en serie bluss da annen omgang skulle starte mandag. Mannens tilstand er ikke kjent.

Gustav Valsvik spilte som vanlig hele kampen i Eintracht Braunschweigs midtforsvar.

I bortekampen i Wolfsburg fikk for øvrig nordmannen høyst ufrivillig en sentral rolle. Hjemmelaget fikk da et omdiskutert straffespark etter at ballen var innom Valsviks hånd i feltet. Straffesparket avgjorde oppgjøret.

Etter kampslutt vedgikk dommeren at han burde ha unnlatt å blåse i situasjonen.

Stuttgart og Hanover sikret seg direkte opprykk til Bundesliga fra nest øverste nivå. Darmstadt og Ørjan Nylands Ingolstadt måtte ta den tunge veien ned.

