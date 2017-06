Oustorp inn i trenerteamet til Larvik

ANNONSE

Tidligere Glassverket-trener Geir Oustorp har signert en ettårskontrakt med Larvik. Han går inn i lagets trenerapparat sammen med hovedtrener Tor Oddvar Moen.

Oustorp ble, i likhet med Glassverkets spillere, fristilt fra kontrakten i klubben som sliter med anstrengt økonomi.

Nå er han klar for Norges suverent beste håndballag på kvinnesiden de siste årene. Han går inn i trenerteamet i Larvik sammen med hovedtrener Tor Oddvar Moen og Lene Rantala. Det skriver Drammens Tidende.

Avisen skriver videre at Oustorp skal ha ansvaret for enkelte økter i uken og at han skal ha medansvar på benken under kampene. Han skal ha fått flere henvendelser om trenerjobber da det ble klart at han ikke fortsatte som trener i Glassverket. Til slutt falt valget på Larvik.

- Det var dette jeg kunne tenke meg nå. Ikke hoppe inn i noe helt ukjent der jeg måtte starte helt på nytt med alt, sier han til avisen.

Han får flere kjente fjes i Larvik-troppen. De tidligere Glassverket-spillerne Guro Rundbråten, Martine Wolff og Emilie Christensen skal spille i Larvik-trøya neste sesong.

