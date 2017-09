Pål Alexander Kirkevold har scoret i seks kamper på rad i Danmark

26-åringen har tatt dansk fotball med storm og imponerer flere eksperter.

Pål Alexander Kirkevold har virkelig tatt danske fotball med storm denne sesongen. Etter å ha scoret vinnermålet mot SønderjyskE sist helg, samt Hobros ene mål i 5-1-tapet mot FC Midtjylland, har nordmannen klatret helt opp på toppen av toppscorerlisten i den danske Superligaen.

26-åringen står med åtte mål på ni kamper i Danmark, og har funnet veien til nettmaskene i hele seks kamper på rad for nyopprykkete Hobro. De ligger i skrivende stund på andreplass i den danske toppserien.

- Kirkevold har vært meget imponerende. Han har utviklet seg som spiller siden han kom til Danmark. Han har alltid vært et godt oppspillspunkt, som kunne holde på ballen, men hans nese for mål har forbedret seg enormt, sier Søren Olsson, som jobber tett på Hobro for den danske avisen Nordjyske.

- Hva rimer på «mål»?



Også Arnela Muminovic, som jobber for DR Sporten, har latt seg imponere av det hun har sett fra Kirkevold i år.

- Han har overrasket de fleste fotballfans og ekspeter i Danmark. Ja, han gjorde det godt for Hobro i fjor, men det var 1.divisjon. Den formen har han likevel klart å ta med seg til Superligaen, og har prestert på høyt nivå i hver kamp så langt, sier Muminovic.

Faktisk har det blitt såpass vanlig at den tidligere Sandefjord- og Sarpsborg-spissen finner nettmaskene på hjemmebane at speakeren på DS Arena, har tatt saken i egne hender.

- Kirkevold er blitt en stor publikumsfavoritt. Hver gang han scorer, så spør speakeren på stadion «hva er det som rimer på "mål"?», og tilskuerne svarer i kor «PÅL!», sier Olsson.

Den danske TV-kanalen DR omtalte ham som «Mål-Pål» etter 3-2-målet denne helgen, mens den danske Superligaen utnevnte han også til «månedens spiller» for august.

I kåringen slo han tidligere Stabæk-spiller Ernest Asante, og Nordskjælland-unggutten Mathias Jensen.

Månedens Spiller i Alka Superliga i august måned er Pål Kirkevold fra @hikfodbold. Stort tillykke med prisen! #sldk #hob #månedensspiller pic.twitter.com/RMwOTaTGmH — Alka Superliga (@Superligaen) September 8, 2017





God business



Under sist samling uttalte landslagssjef Lars Lagerbäck at han ikke hadde notert seg Kirkevolds prestasjoner i Danmark. Hans prestasjoner har ikke vært av det forventede slaget.

- Jeg er selvfølgelig en smule overrasket, men på den andre siden har dette ligget litt i lufta. Allerede i fjor så var han en stor del av årsaken til at Hobro rykket opp. Den selvtilliten har han tatt med seg videre opp til Superligaen, sier Olsson.

Skulle Kirkevold fortsette sin vanvittige målrate, som nå har tatt ham til åtte mål på ni kamper, er det nok ikke lenge til han blir å finne i en større klubb.

IMPONERER: Også Alexander Sørloth har imponert danske fotballeksperter.

- Fortsetter han slik, så er det uungåelig at han går videre til en større klubb. Det var allerede rykter om en mulig overgang til Aalborg i sommer. Jeg kan se ham i en større klubb i Superligaen. Det ville også være god butikk for Hobro, som kun brukte 400.000 danske kroner på ham i sin tid, sier Muminovic.

I Norge er det mange som har lurt på hvor sterkt Kirkevold stiller i en landslagsdiskusjon. Spesielt når Alexander Sørloth, som har seks mål i årets sesong, velges fremover Kirkevold.

Foretrekker Sørloth



I Danmark er man ikke spesielt overrasket over at Midtjylland-spissen, som hamret inn et hattrick mot nettopp Hobro i helgen, velges fremover Kirkevold.

- Jeg er egentlig ikke så overrasket. Sørloth er den type angriper som alle trenere elsker. Han er stor og sterk, er et beist i luftrommet og vet hvor målet står,. Hvis Kirkevold fortsetter slik, bør han nok få sjansen, sier Olsson. Han møter enighet hos Muminovic.

- Sørloth har gjort det veldig bra i Midtjylland, og har, i motsetning til Kirkevold, kanskje bevist at det bor et høyt nivå i ham. Men fortsetter Kirkevold slik han gjør nå, i tillegg for et nyopprykket lag, så må han være en kandidat til det norske landslaget, sier Muminovic.

Av totalt 14 scoringer denne sesongen står Kirkevold med åtte for Hobro. Det har så langt betydd en andreplass. Det gjenstår å se om det holder helt inn.

Neste serierunde møter Hobro og Kirkevold en skikkelig utfordring når de får besøk av Brøndby.