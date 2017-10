Panama klare for sitt første VM - USA slått ut etter kontroversiell scoring

Reprisene viser at eventyret ikke skulle hatt en lykkelig slutt.

Det var store jubelscener i Panama da dommeren blåste i fløyta for siste gang i kampen mot Costa Rica. Med 2-1 er nemlig den vesle nasjonen i Mellom-Amerika klare for sitt første VM-sluttspill.

Román Torres ble den store helten da han hamret ballen i mål i det 88. minutt, og sendte Panama til himmels. Da USA tapte 2-1 borte mot Trinidad og Tobago kunne Panama slippe jubelen løs.

Det er likevel grunn til kontrovers da Panamas første scoring, signert Gabriel Torres, aldri passert mållinja. Lausanne-Sport-spissen kriget inne foran mål med flere Costa Rica-spillere, men fikk til slutt ballen ut over sidelinjen.

Etter mye klabb og babb inne rundt foran mål fikk en costaricaner klarert ballen unna. Like etter blåste dommer Walter López fra Guatemala i sin fløyte, og markerte for scoring.

The Panama 'ghost goal' that helped seal their first ever World Cup qualification for Russia 2018. 😮⚽️ pic.twitter.com/YBi6WUCWKn — Yahoo Sport UK (@YahooSportUK) October 11, 2017

Costaricanerne reagerte med ville protester, mens Panama feiret 1-1. Målet ble stående, og enden på visa, grunnen navnebror Románs scoring på slutten, er at Panama drar til VM mens USA blir hjemme.

Det er nemlig sånn i CONCACAF-regionen (fotballen i Nord- og Mellom-Amerika) at man ennå ikke har tatt i bruk teknologi i de internasjonale landskampene.

I en kommentar skriver Associated Press-journalist Rob Harris at en plass i VM-sluttspillet er verdt ti millioner amerikanske dollar (ca 800 millioner kroner), og hadde CONCACAF-regionen investert 1,8 millioner dollar (ca 14 millioner kroner) så hadde man kunnet fått på teknologien på de ulike arenaene.

Det er regionene selv som sitter på bestemmelsen om de ønsker å innføre teknologien, skriver Harris videre.

Uavgjort i Panama mot Costa Rica, samt Trinidad-seier mot USA hadde gjort at USA måtte ut i playoff mot Australia om en plass i VM. Nå er det Honduras som skal spille playoff.

Scoringen omtales som et «ghost goal» i USA, og har fått flere amerikanske fotballsupportere til å ta ut sin aggresjon på sosiale medier.

Can't the US appeal to overrule Panama's ghost goal... #USMNT — Carlos Velástegui (@carlosvelasteg) October 11, 2017

Arena has not seen the Panama “ghost” goal, USA had its future on their feet but there was a little “extra” help in Panama game — Alex Spamer (@alex_spamer) October 11, 2017

The US got totally robbed, a ghost goal was given to Panama the ball didn’t even cross the line but instead was cleared off it. — GunnerSan (@Gunner_san87) October 11, 2017

You forgot a ghost goal from Panama (actually a goal kick) helped eliminate the US. Referee oversight kicked them out, not Trinidad. — Clint F'N Dempsey (@PrezClintDeuce) October 11, 2017

The #USNST should appeal Panama's ghost goal. — Raul Rodriguez (@mawiquito) October 11, 2017

@fifamedia The USA literally got eliminated thanks to a ghost goal by panama! We need a rematch against Trinidad and Tobago! — Steve.sf (@Stevegems) October 11, 2017

Det er likevel flere amerikanere som også påpeker at hadde de selv gjort jobben, og slått Trinidad og Tobago, så hadde aldri dette vært et tema til å begynne med.

It is neither an excuse nor sour grapes, but Blas Perez scored a 'ghost goal', and it was vital. But if you can't take care of T&T... — Arlo White (@arlowhite) October 11, 2017

Regardless of the Panamanian ghost goal, we don't deserve it. The USMNT went to Trinidad and got complacent. 100% their fault. — Reny (@Iagalaxy) October 11, 2017

People blaming the 'ghost goal' in the Panama game are the exact people that make US soccer weak. — Tim Burns (@Ocarina_of_TimB) October 11, 2017

The own goal and Panama's ghost goal will sting, but we managed just 12 points in hex. We've averaged 19.5 in those and been in 20's past 3. — Steve Layman (@SteveLayman) October 11, 2017

USA failed to qualify for World Cup after losing to Trinidad & Tobago - the worst team in their group by far - NOT Panama’s crazy ghost goal — Dean Heath (@Heethster) October 11, 2017

