Patrice Evra ble utvist etter å ha sparket til Marseille-supporter

Ble utvist for å ha sparket til egen supporter før kampen i det hele tatt hadde gått i gang.

Før kampen mellom Marseille og Vitória Guimares i Europa League skal det ha oppstått dårlige stemning mellom Marseille-supporterne, og venstreback Patrice Evra.

Det gikk så langt som at supporterne gikk ned til reklameskiltene på tribuneplassen, der de ble møtt av den tidligere Manchester United-stjernen.

Etter at flere supportere skal ha nærmet seg banen, viser en video publisert av journalisten Karim Attab, som jobber for Maritima Médias, at Evra sparker etter en av suppoterne, mens flere andre av spillerne forsøker å roe ned gemyttene.

#VSCOM un truc de fou s'est passé entre des supporters semble-t-il Marseillais et des joueurs dont Evra ! Ça a tapé ! @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/C9Cozns6X4 — Karim Attab (@karimattab1) November 2, 2017

Les mer: Skrekkskade for Cuco Martina da Everton ble slått ut av Europa League

Nettsiden Get French Football skriver på sine Twitter-sider at det skal ha svartnet for Evra etter at han ble hetset av supporterne i 30 minutter under oppvarmingen til kampen.

Evra ble geleidet vekk av egne supportere, før man ser supporterne forsvinne opp på tribunen etter at opprørspolitiet tar seg inn på stadion i Portugal.

Patrice Evra has been sent off for Marseille before the game has even kicked-off for kicking a fan in the face... pic.twitter.com/MVCx3ni4c6 — Jordan Clarke (@FourFourJordan) November 2, 2017

Engelske BT Sport skriver på sine Twitter-sider at Patrice Evra ble utvist før kampen i det hele tatt hadde gått i gang. Olympique Marseille har til gode å nevne hendelsen på sosiale medier torsdag kveld.

Den franske 36-åringen er ikke den første første franske spilleren til å sparke til supporterne. United-legenden Eric Cantona ble som kjent suspendert i åtte måneder etter å ha sparket til Crystal Palace-supporter i 1995.

Evra spilte i Manchester United fra 2006 til 2014, og var med å vinne både Premier League og Champions League med de rødkledde. Han var også innom italienske Juventus før turen gikk videre til Marseille.

Marseile ligger i skrivende stund på andreplass i gruppe I av Europa League. Red Bull Salzburg leder gruppa, mens Konyaspor og Vitória ligger på tredje- og fjerdeplass.

