Paul Pogba forteller hvorfor han valgte å returnere til Manchester United

ANNONSE

Sommerens store overgangssaga tilhørte Paul Pogba, Manchester United og Real Madrid. Det ble lenge spekulert i om franskmannen kom til å signere for det spanske storlaget, men dro omsider tilbake til Manchester United.

I et intervju med fransk media forteller Manchester Uniteds midtbanesjef at han fort kunne ha spilt sin fotball i Spania denne sesongen.

LES OGSÅ: TV 2-ekspert: - Rooney er sjanseløs

- Jeg kunne gått til klubber som Real Madrid eller Barcelona, som begge var interesserte. Jeg valgte å komme tilbake fordi det var en følelse i hjertet mitt som dyttet meg hit, sier Pogba til SFR Sport.

Manchester United betalte vanvittige 89 millioner pund (rundt 925 millioner kroner) for å hente tilbake franskmannen fra Juventus. Og selv om det har tatt tid har han omsider begynt å vise sine kvaliteter.

LES OGSÅ: Klopp med syrlig stikk mot Manchester United

Før søndagens oppgjør mot erkerival Liverpool stod Manchester United med seks strake seire i Premier League. Søndag ble det «bare» uavgjort mot Liverpool, og selv om Pogba ikke hadde noen god kamp mot rivalene, har han vært toneangivende den siste tiden.

- Jeg vil vinne med Manchester United. Jeg har aldri vunnet noe her, og vet at de fire-fem siste årene har vært vanskelige for klubben. Det var ikke det samme som de siste ti årene, sier Pogba.

Selv forteller han at han ikke bryr seg nevneverdig om den store prislappen som preget mediebildet hele sommeren. Hans store utfordring, ifølge han selv, er nemlig ikke å rettferdiggjøre prisen.

- Jeg vil at Manchester United skal bli den fantastiske Manchester United igjen. Det er min utfordring her, sier Pogba.