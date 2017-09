Pep Guardiola forklarte hvorfor Jadon Sancho forlot City for Borussia Dortmund

Måtte se supertalentet forsvinne.

Det var mange som var overrasket da Manchester City-talentet Jadon Sancho plutselig signerte for Borussia Dortmund på slutten av sommerens overgangsvindu. 17-åringen har lenge blitt ansett som en av de absolutt største talentene hos de himmelblå.

Det skal likevel ha pågått en lengre drakamp mellom spiller og klubb om spilletid. Ifølge Pep Guardiola skal ikke Sanchos valg ha handlet om den økonomiske.

- Vi gjorde absolutt alt vi kunne og jeg tror ikke det handlet om lønnen hans, det kan være det handler om at han tror han får spille mer i Dortmund. Det kan jeg forstå, sa Guardiola under fredagens pressekonferanse, ifølge The Telegraph.

Sluttet å møte opp



Han fortalte at han tok Sancho i hånden på at han skulle signere en ny kontrakt, men at engelskmannen senere angret på avgjørelsen.

MISFORNØYD: Pep Guardiola hadde håpet at Jadon Sancho ville forbli i Manchester City.

- Det er to side til hver avtale og om den ene delen ikke ønsker, så blir det ingen avtale. Vi hadde en enighet med Sancho, vi tok hverandre i hånda, og så tilbød vi han en lukrativ avtale. Selv etter vi fikk høre nei første gang, så snakket vi med ham, med faren og hans andre agenter. Men om spilleren sier nei, hva skal vi gjøre, spurte Guardiola.

Kort tid etter gav Sancho beskjed om at han ønsket å forlate City, og etter å ha blitt utelatt fra Citys tropp til treningsleiren i USA, så sluttet han også å møte på trening.

- Alt jeg kan si nå er lykke til fordi han er et kjempetalent, og han vil gjøre det godt på de engelske landslagene. Vi prøvde absolutt alt for å hjelpe han til å spille med oss, men han ville inn på førstelaget, sa Guardiola.





Ingen garanti



Selv om Guardiola er klar på at Sancho hadde potensiale til å spille for Citys førstelag, men stiller spørsmål rundt tålmodigheten til den engelske unggutten.

📝 Jadon #Sancho unterschreibt beim BVB einen längerfristigen Vertrag.

Alle Infos und Stimmen 👉 https://t.co/rwznlglrE7 pic.twitter.com/w10NNcW240 — Borussia Dortmund (@BVB) August 31, 2017

- Jeg kan forsikre at selv ikke de beste spillerne vi har, slik som Sergio Agüero, er garantert spilletid. Jeg har aldri garantert det. Jeg kommer aldri til å si «jeg kan love deg, du kommer til å spille alle kampene i år» med den hensikt om å få deg til å signere en kontrakt. Da ville jeg vært en løgner, sa Guardiola.

Sancho har siden overgangen til Dortmund tatt trøye nummer syv, hvilket tidligere tilhørte Ousmane Dembélé. Den unge franskmannen har siden tatt turen til Barcelona. Sancho har ikke blitt tatt ut i Dortmunds Champions League-tropp, og har til gode å spille for de gulkledde denne sesongen.