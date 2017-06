Pérez: - Ingen bud på Ronaldo

ANNONSE

Real Madrid har ikke mottatt noen bud på stjernespilleren Cristiano Ronaldo, ifølge klubbpresident Florentino Pérez.

- Ingen klubb har kommet med noe bud på verken Ronaldo eller noen annen spiller, sier Pérez til radiostasjonen Onda Cero.

Den siste tiden er det blitt meldt at 32-åringen ønsker å forlate Real Madrid etter at spanske skattemyndigheter har siktet ham for å ha unndratt rundt 140 millioner kroner i skatt fra 2011 til 2014.

Støtte



Florentino Pérez, som nylig ble gjenvalgt til Real Madrids president, var ute i media i går og støttet den portugisiske stjernespilleren.

- Cristiano Ronaldo er ikke en virksomhet, han er en del av Real Madrids historie. Han er på størrelse med Alfredo di Stéfano, sa Pérez under gårsdagens sending av programmet El Transistor.

Og selv om Pérez i stor grad utelukket en overgang for Ronaldo, åpnet han også døren litt på gløtt for de som håper på å se portugiseren bytte klubb.

- Det måtte skje noe veldig rart, hvilket jeg ikke vurderer, for at Cristiano Ronaldo skal forlate Real Madrid, sa Pérez.

Mye av problemene Ronaldo skal ha hatt med Pérez skal, etter rapporterne, ha vært at den mektige presidenten ikke har støttet Ronaldo i offentligheten over skatteproblemene.

Samtidig som Pérez var på radio mandag, pryder han også forsidene av avisene ABC og Marca der han på ny viser sin støtte til Madrids nummer syv.

Florentino Pérez på forsiden av morgendagens utgave av ABC: - Det er ikke akseptabelt at man behandler Cristiano Ronaldo som en forbryter. pic.twitter.com/908PIypaMA — Petter Veland (@ViasatVeland) June 19, 2017

Selv fortalte Pérez at han ikke visste om Ronaldos misnøye før det var i avisene.

- Jeg fikk høre om dette fordi det stod på forsiden av (den portugisiske avisen) A Bola, sa Pérez som også passet på å understreke at han er lei av at Ronaldo stemples som en kriminell.

- Det vi ikke kan gjøre er å snakke om han som en kriminell. Det plager meg, det gjør meg vondt, sa Pérez.

- Ikke er en som går etter penger



Han fortalte at han ikke har snakket med Ronaldo enda, og at det ikke vil skje før etter prøve-VM er over.

Den spanske avisen Marca skriver at Ronaldo allerede har fortalt sine lagkamerater at han har bestemt seg for å bytte klubb. Han hintet uansett til at Ronaldos misnøye først og fremst kommer av hvordan han har blitt stemplet i pressen i Spania.

- Ronaldo er ikke en som går etter penger, han vil kun bli best i verden. Dersom Ronaldo ønsker å forlate Madrid, så er det ikke på grunn av penger, sa Pérez.

Dermed har ryktene fått bein å gå på, og både Manchester United, Paris Saint-Germain og Bayern München er blitt koblet til den portugisiske 32-åringen. Sistnevnte klubb gikk mandag ut og sa at ryktet ikke har noe med virkeligheten å gjøre.

- Det eneste jeg kan si er at Cristiano Ronaldo er Real Madrid-spiller. Det er åpenbart at det har skjedd noe som har påvirket ham, sier Perez.

Real Madrid-stjernen tjente i fjor over 780 millioner kroner og topper magasinet Forbes' liste over verdens best betalte idrettsutøvere. Ronaldo forlenget sin kontrakt med den spanske serievinneren i november og har kontrakt med klubben fram til 2021.

