Peter Crouch sikret Stoke ett poeng mot Leicester

Utvidet en rekord og tangerte en annen da han reddet ett poeng for Stoke.

STOKE - LEICESTER 2-2

Det så lenge ut til å bli en fin dag for Leicester og Claude Puel, men kvarteret før slutt stanget Peter Crouch inn 2-2-scoringen, og sørget for poengdeling.

Vicente Iborra gav bortelaget ledelsen før Xherdan Shaqiri utlignet. Riyad Mahrez gav Leicester 2-1 før Crouch ruvet høyest på en corner, og stanget inn 2-2 kvarteret før slutt.

Crouchs scoring på hode var 36-åringens 52. scoring på hode i Premier League. Det er mer enn noen andre i Premier League-historien.

🤖 Most headed Premier League goals...



- Peter Crouch: 52



- Alan Shearer: 46



- Dion Dublin: 45



- Les Ferdinand: 41#STOLEI #SCFC pic.twitter.com/OgW3AfkdKU — The Sportsman (@TheSportsman) November 4, 2017

Dette var dog ikke den eneste rekorden Crouch tok denne lørdagen. For etter å ha blitt byttet inn for 142. gang i Premier League, står han nå på toppen med Shola Ameobi som spillerne som har blitt inn flest ganger i Premier League.

Han har også 15 scoringer som innbytter i Premier League, og har kun Jermain Defoe (23), Ole Gunnar Solskjær (17) og Nwankwo Kanu (17) foran seg på listen.

15 - Only Jermain Defoe (23), Ole Gunnar Solskjaer (17) & Nwankwo Kanu (17) have more Premier League goals as a sub than Peter Crouch. Nod. pic.twitter.com/XujLczvM9T — OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2017

En som virkelig var imponert var tidligere Chelsea-ving Pat Levin. I BBC live-dekning var han full av lovord for Stokes gigant.

- For en heaading av Peter Crouch. Det er en heading i verdensklasse, men hvorfor har ikke Stoke noen på nærmeste stolpe, spurte Nevin, som også poengterte at det var en viktig tilskuer på plass denne lørdagen.

- Englands landslagssjef (Gareth Southgate) er på tribunen .. å hente inn 36 år gamle Crouch burde ikke være helt utenkelig, burde det, spurte Nevin.

Selv om mye positivt vil sies om Peter Crouch, var TV 2-ekspert Petter Myhre veldig misfornøyd over forsvarsspillet til Stoke, og spesielt Kevin Wimmer, på Mahrez' 2-1-scoring.

- Jeg tenker «hva i all verden er det du driver med?», for når du er i en slik situasjonen, når du har en venstrebeint spiller som Mahrez, som er fantastisk god, så må du trykke han over på høyrefoten. Men han lar han trekke innover slik at han får en god vinkel, og kan legge den i lengste hjørne, sa Myhre, som om østerrikeren.

- Det er sjokkerende forsvarsspill på det nivået her. Det er ikke Sunday League engang. Dette er barnelærdom, for når du har kantspiller nære dødlinja så skal han alltid presses ned så han får en dårlig skuddvinkel. Når han i tillegg vet at det er Mahrez som har venstrefot, og åpner for ham? Det skal ikke være lov på det nivået her, tordnet det fra Myhre.

Leicester er fortsatt ubeseiret under den nye treneren Puel, men dette var deres første poengtap. Med ett poeng går Leicster opp til en 10. plass med 13 poeng, før resten av lagene i Premier League spiller.

For Stokes del betyr poenget at de blir værende 14.plass, med ett poeng mindre enn lørdagens motstandere fra Stoke. De møter Brighton borte i neste runde.

Tempoendring



Det svingte veldig i den første omgangen på Bet365 Stadium, men hverken eller av lagene fikk til noe godt angrepsspill store deler av den første halvtimen.

Ramadan Sobhi spilte dog igjennom Eric Maxim Choupo-Moting etter 28 minutter spilt. Kameruner vendte vekk Harry Maguire, men avslutningen var enkel for Kasper Schmeichel.

Det var gjestene fra Leicester som skulle bite fra seg først. Etter 33 minutter falt ballen perfekt ned til Vicente Iborra foran mål som hamret ballen i nettet. Det var spanjolens første scoring i engelsk fotball.

Kun fire minutter senere var Leicester på farten igjen. Demarai Gray hadde et flott innlegg, og inne foran mål ventet Shinji Okazaki, og fikk stupheadet på mål. Kun en fantastisk Jack Butland stoppet japaneren.

Det svingte plutselig veldig, for to minutter senere fikk Xherdan Shaqiri muligheten til å dunke til fra distanse. Choupo-Moting holdt ballen perfekt oppe, og sveitseren hadde en enkel jobb med å vri inn 1-1.

Like før pause var Shaqiri på farten nok en gang da han igjen fikk muligheten til å brenne til. Denne gangen var Schmeichel med på notene, og fikk slått unna til corner.

Etter en omgang som plutselig begynte å svinge veldig var det to lag som gikk til pause på stillingen 1-1 etter de første 45 minuttene på Bet365 Stadium.

Luftens baron



I det 50. minutt testet Riyad Mahrez skuddfoten fra 35 meter, og en fantastisk dupp gjorde at Butland måtte kontrollere ballen over tverrliggeren, og til corner.

Det skulle ikke stå på skuddviljen fra Leicester-spillerne, for kun minutter senere hamret Gray til fra distanse. Ballen seilet såvidt utenfor mål for Leicester-angriperen.

Slik som mot slutten av den første omgangen skulle det svinge noe voldsomt. Like etter timen spilt vartet Schmeichel opp med en fantastisk redning på heading fra Ryan Shawcross på en corner.

Minuttet etter suste Leicester i føringen der Ndidi til slutt fikk spilt fri Mahrez på kanten. Den algirske superstjernen fikk avsluttet, og ballen snek seg inn bak en utslått Butland.

Peter Crouch ble sendt inn på banen i det 69. minutt, og det skulle ikke ta lang tid før den digre mannen introduserte seg for publikum denne lørdagen.

Shaqiri svingte inn en corner kvarteret før slutt, og i luftrommet ruvet Crouch høyest og stanget inn utligningen for hjemmelaget.

Jamie Vardy hadde en kjempesjans til å sette inn 3-2-scoringen da han fikk muligheten til å avslutte idet 78. minutt. Han måtte se sitt forsøk seile utenfor Butlands lengste stolpe.

Begge lag trykket på for en utligningen, men det nærmeste man kom var Kelechi Iheanacho som fant nettet like før slutt. Dessverre for nigerianeren ble han avvinket korrekt for offside.

Kurt Zouma var nære på å sikre hjemmelaget alle de tre poengene da han ruvet øverst på en corner dypt inne i overtiden. Denne gangen var Schmeichel kjapt nede og fikk avverget.

Dermed ebbet det hele ut i uavgjort. Peter Crouchs heading sørget for 2-2 og poengdeling mellom Leicester og Stoke.

