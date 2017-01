Petter Northug går i Falun

ANNONSE

Petter Northug går søndagens 30km etter at Didrik Tønseth har måttet melde forfall etter matforgiftning. Dermed blir 31-åringen, som originalt kun var tatt som reserve, å finne på startstreken i Falun.

- 30km klassisk er en av favorittdistansene til Didrik, men det er en svært riktig beslutning av Didrik å ikke gå, sier herrenes landslagstrener Tor Arne Hetland i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

- Dette var en perfekt beskjed å få i dag. Petter takker og bukker, og han ser fram til å få en god gjennomkjøring, sier Northug-trener Stig Rune Kveen til Trønder-Avisa.

Petter Northug ble som kjent ikke tatt ut til verdenscuprennet, til stor irritasjon for trener Stig Rune Kveen. Til NRK fortalte Kveen at Northug selv var forbannet over vrakingen.

STÅR: En matforgiftning gjør at Didrik Tønseth må stå over helgens konkurranser i Falun.

- Vi er totalt uenige i denne avgjørelsen. Petter trenger å gå i Falun, sa Kveen senere til Nettavisen. Da bekreftet han også at Northug kom til å fortsette treningen sin og ville være forberedt.

Tønseths matforgiftning tidligere denne uken gjør at Northugs forberedelser ikke har vært forgjeves. Skiforbundet melder at Tønseth ikke har fått restituert seg 100 prosent inn mot helgens konkurranser.

- Det blir spennende å se Petter Northug til start i Falun. Formen skal være stigende og alle vet at når Petter stiller på start, så er det for å kjempe i toppen, sier landslagssjef Vidar Løfshus i pressemeldingen.

Tidligere beskrev Løfshus vrakingen av Northug som en avgjørelse som ble tatt på sportslig grunnlag, og at 31-åringen ikke hadde vist det nivået de krevet.

Nå får trønderen likevel muligheten til å vise at han holder nivået. Falun har allerede betydd mye glede for Northug. I 2015 tok nordmannen fire VM-gull i den svenske byen.