Petter Solberg må opereres etter kragebeinsbruddet

Petter Solberg brøt kragebeinet tvert av i søndagens VM-runde i rallycross. 42-åringen må opereres etter skadene han pådro seg i Latvia, får NTB opplyst.

Solberg har også pådratt seg to ribbeinsbrudd etter kollisjonen i søndagens semifinale under VM-runden i Riga. Motorkongen er fortsatt innlagt på sykehus med sterke smerter.

- Kragebeinet er tvers av og må opereres. Vi jobber med å få Petter hjem til Sverige med syketransport. Operasjonen skal utføres i Sverige, men når vet vi foreløpig ikke, sier Per-Espen Løchen i Solbergs rallycrossteam til NTB.

Petter Solberg ble mandag undersøkt grundig på et sykehus i Riga.

- De har også oppdaget to ribbeinsbrudd. Det er snakk om ribbein ni og ti på siden bak, det vil si nokså langt nede. Det forårsaket de sterke ryggsmertene Petter fikk umiddelbart etter smellen. De som har bristet ribbein, vet at dette gjør fryktelig vondt, sier Løchen.

Spurte om gullfeiring

Det er uklart om Solberg blir operert allerede denne uken. Selv om det norske motoresset forsvant ut i semifinalen søndag, ble han verdensmester sammen med makker Johan Kristoffersson.

Svensken vant nemlig VM-runden, VM individuelt og sørget samtidig for at Solberg kan kalle seg verdensmester for fjerde gang gjennom seier i den prestisjefylte lagkonkurransen.

- Petter er fryktelig sliten. Han har hatt sterke smerter i 24 timer. Jeg hørte at han var helt utslått da jeg snakket med ham, sier Løchen.

- Men på typisk Petter-vis var det første han lurte på nettopp hvordan feiringen i går var. Jeg fortalte ham hvordan Johan gråt over at teamkameraten ikke kunne være med og feire de to VM-titlene. Da ble Petter veldig rørt, sier Løchen til NTB.

Solbergs skade etter søndagens kollisjon gjorde gullfeiringen svært følelsesladd.

- Petter satte veldig pris på at vi likevel valgte å feire Johan og teamets suksess, sier Solbergs rådgiver.

VM-sølvet ryker trolig

Derimot er Petter Solberg svært nedbrutt over at VM-sølvet individuelt trolig ryker.

- Han er veldig lei seg over at han trolig mistet VM-sølvet etter søndagens krasj. Sjansen ble veldig redusert. Han skjønner at det skal godt gjøres å bli nummer to.

Kun fem poeng skiller ned til VM-treer Mattias Ekström når to runder gjenstår.

Allerede om knappe to uker kjøres VM-runden i Tyskland.

- Petter nektet å innse overfor meg nå i ettermiddag at den VM-runden ryker. Men jeg vet at han innerst inne skjønner det. Han er oppriktig lei seg, siden VM-sølvet er i ferd med å renne ut i sanden.

