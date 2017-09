Petter Solberg opereres mandag

Har fortsatt sterke smerter etter kollisjonene sist helg.

Petter Solberg sliter fortsatt med sterke smerter etter VM-runden i Latvia. Rallycrossføreren blir operert mandag.

Da får Solberg fikset på kragebeinsbruddet etter uhellet under søndagens VM-runde i Riga.

- Ikke perfekt, operasjon mandag, svarer Solberg i en tekstmelding til NTB på spørsmål om hvordan det står til.

Petter Solberg ble torsdag grundig undersøkt på sykehuset i Karlstad.

Solberg, som to ganger er blitt verdensmester individuelt i rallycross, pådro seg skadene da han kolliderte to ganger i første sving under søndagens VM-runde i Riga.

Østfoldingen pådro seg brudd både i kragebeinet og to ribbein. Med sterke smerter ble Solberg umiddelbart sendt til sykehus i den latviske hovedstaden. Denne uken kom rallycrossføreren hjem til Sverige.

Det gjenstår to VM-runder denne sesongen. Neste løp går i Buxtehude utenfor Hamburg om en drøy uke.

