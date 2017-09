Petter Solberg til sykehus etter krasj

Krasjet under VM-runden i Latvia.

Petter Solberg er på vei til sykehus med ryggsmerter etter krasj i søndagens semifinale under VM-runden i rallycross i Latvia.

Det får NTB bekreftet fra Solbergs team.

Solbergs skade førte til utsettelser. Først etter at Solberg ble hjulpet av medisinsk personell og sendt til sykehus, kunne den andre semifinalen kjøres på nytt.

Det internasjonale bilsportsforbundet (FIA) bekrefter på sin Twitter-konto at Solberg har blitt tatt til sykehus for en sjekk. De melder også at det vil komme en oppdatering.

Petter Solberg has been taken to hospital for precautionary checks following an incident in Semi-Final 2. Further update to follow.