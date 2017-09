Piers Morgan følte seg utestengt: - Bellerín og Corbyn byttet språk slik at jeg ikke skulle forstå

Samtalen fortsatte på Twitter mellom de tre.

Det var under den årlige GQ «Men of the Year»-prisutdelingen av den noe bisarre hendelsen skjedde mellom Arsenal-stjenen Héctor Bellerín, Labour Party-leder Jeremy Corbyn og TV-stjernen Piers Morgan.

I sin Daily Mail-artikkel skriver nemlig Morgan at han ble plassert på samme bord som Bellerín og, blant andre, tidligere tungvektsmester David Haye.

Bellerín og Morgan skal ha kommet i diskusjon over hvordan tingenes tilstand er i Arsenal. Morgan, som er Arsenal-supporter, har i flere år vært åpen om at han ønsker Arsene Wenger fjernet, samt endringer i klubben.

Der skal ha samtalen ha nådd et punkt der Morgan til slutt fortalte spanske Bellerín at han «gjerne kommer og snakker med spillerne selv, om det er nødvendig» for å få dem til å prestere bedre på banen.

Litt senere den kvelden skal Morgan igjen ha ønsket et ord med Bellerín, som denne gangen stod og snakket med Jeremy Corbyn, lederen for det britiske Labour Party.

Image: Héctor Bellerín with Labour Party leader Jeremy Corbyn at the @BritishGQ Men of the Year awards tonight. [IG Story: hectorbellerin] pic.twitter.com/7uwxgN8kuB — afcstuff (@afcstuff) September 5, 2017

Da Morgan skal ha forsøkt å butte inn i samtalen, skrudde Arsenal-supporter Corbyn og Bellerín over på spansk.

- Da jeg prøvde å avbryte, så byttet Labour-lederen, som har kone fra México, over til spansk for å stenge meg ute fra samtalen, skriver Morgan i sin artikkel.

Corbyn skal ha forklart at han kun ønsket å fortelle Bellerín at Wenger fortsatt hadde hans støtte, til tross for Morgans ønske om å få han fjernet. Til hvilket Morgan skal ha snerret tilbake at «du og Wenger er de eneste taperne i politikk og fotball som får beholde jobbene deres».

Da en supporter poengterte historien på Twitter, følte Bellerín at han måtte svarte.

- Kom igjen kompis, ikke ta det personlig, tvitret Bellerín som også tagget Morgan i samtalen.

Dagen etter passet Corbyn på å fortsette trenden, ved å svare Bellerín på spansk.

Fue un placer conocerte. Es mejor que no le digamos de lo que estábamos hablando, no lo entendería. Muy buen juego en el partido el domingo. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 19, 2017

- Det var en fornøyelse å bli kjent med deg. Det er nok for det beste at vi ikke forteller ham hva vi snakket om, han ville ikke forstått. Du var meget god i kampen på søndag, skriver Corbyn tilbake.

Bellerín og Arsenal spilte nemlig 0-0 borte mot London-rival Chelsea på søndag, hvilket tydelig hadde imponert Corbyn.

Det kan se ut til at temaet var alt annet enn det Corbyn fortalte Morgan. Bellerín passet i hvertfall på å svare på spansk han også.

Muchas gracias señor Corbyn y por supuesto, todo queda entre nosotros! Fue un placer conocerle! — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) September 19, 2017

- Tusen takk skal du ha, Mr. Corbyn, og så klart, alt blir mellom oss to! Det var en fornøyelse å bli kjent med deg, skriver Bellerín til Corbyn.

Det skulle selvfølgelig ikke ta lang tid før Morgan hadde notert seg samtalen mellom de to på sosiale medier. Han passet like godt på å svare Corbyn på spansk han også.

Creo que #WengerOut es el mismo en ambos idiomas. https://t.co/EJ6gwZ2aOT — Piers Morgan (@piersmorgan) September 19, 2017

- Jeg tror «Wenger Out» er det samme på begge språk, skriver Morgan. Han er redaktør for den amerikanske delen av Daily Mail, og er også å finne som en av programlederne for Good Morning Britain.

Morgan har tidligere jobbet for både Daily Mirror og CNN. Han hadde også en periode tabloidavisen News of the World, og ble koblet til den store telefon-hacking-skandalen som førte til at avisen ble lagt ned i 2011.

