Plutselig ble sendingen fra kampen mellom Aalesund og Vålerenga avbrutt

AALESUND - VÅLERENGA 0-1

Det var i det 52. minutt i kampen mellom Aalesund og Vålerenga på Color Line Stadion at bildet plutselig frøs, og sendingen ble kuttet. Kort tid etter kom kanalen med et bilde om at sendingen ville være «tilbake om et øyeblikk».

Kort tid etter begynte reklamene å rulle over TV-kanalen MAX, før kanalen startet å sende et helt annet TV-program. Grunnen for dette skal ha vært et strømbrudd.

Strømbrudd på hele stadion.... — Susanne F Wergeland (@ESN_Susanne) May 12, 2017

Ikke lokalt på stadion heller hører jeg her nå. Tafjord kraft på saken #ESNball — Susanne F Wergeland (@ESN_Susanne) May 12, 2017

- Strømbrudd på hele stadion. Ikke lokalt på stadion heller, hører jeg her nå. Tafjord kraft på saken, skriver Discovery-reporter Susanne F. Wergeland på sin Twitter-konto.

Stengels mål skulle vise seg å bli det eneste denne fredagskvelden, da Vålerenga vant kampen 1-0 på Color Line Stadion. Det betyr at Oslo-klubben klatrer opp til 10. plass i Eliteserien, mens Aalesund forblir på 8.plass.

I SVART: Dette var bildet som plutselig dukket opp på skjermen under Aalesund-Vålerenga.

Dette er ikke første gang Discoverys sendinger har irritert på seg seerne. Tidligere har seere vært i harnisk over streamingtjeneste DPlay.

Denne gangen var det riktignok fasiliteten på stadion, og ikke Discoverys egen tjeneste, som gav etter.

Bilder fra stadion lagt ut på sosiale medier viser at både belysningen, og kampuret på Color Line Stadion har gått i svart.

Vålerenga ledet 1-0 da sendingen gikk i svart etter at Herman Stengel hadde sendt Oslo-laget i føringen like før pause.

Alt i svart. Aafk i angrep... pic.twitter.com/xYCztXNmv3 — Susanne F Wergeland (@ESN_Susanne) May 12, 2017

Det er strømbrudd på Color Line nå, men det spilles fortsatt fotball og vi leder 1-0. #esnball #oslosstolthet — Vålerenga Fotball (@ValerengaOslo) May 12, 2017

Det er strømbrudd på Color Line Stadion. Vi jobber på spreng. @EurosportNorge — AaFK - Aalesunds FK (@AalesundsFK) May 12, 2017

Med tolv minutter igjen på kampuret kom sendingen omsider tilbake på skjermene. Det skulle imidlertid bli flere problemer.

To ganger etter det så ut til at problemet var løst, gikk nemlig TV-bildene ned igjen. Da kom de imidlertid tilbake etter kort tid.

- Som dere ser, så er det bare et kamera som fungerer for øyeblikket. Vi jobber på spreng med å få hele produksjonen på plass, sa hovedkommentator Stig Johansen etter at sendingen var tilbake på beina igjen.

Nettavisen har ikke lykkes i å komme i kontakt med sportssjef for Discovery, Jan-Erik Aalbu, fredag kveld.

Nettavisen har heller ikke lykkes i å komme i kontakt med presseansvarlig i Tafjord Kraft, Kari Løken, fredag kveld.

Da var det flere TV-seere som allerede hadde rukket å ta til sosiale medier for å slakte det som hadde foregått på Color Line Stadion.

Nå er Max ute og kjører. Brudd i sendinga fra Ålesund følges av reklamepause, bloopers, ny reklamepause og bloopers #gohomemaxyouaredrunk — Vegard Hovland (@Vhovland) 12. mai 2017

Håper de som jobber for Max er raske på do eller pølsekøen da jeg vil se Enga. #tvnorge pic.twitter.com/tq7HDAKQCt — Brede Gruer (@BredeGruer) 12. mai 2017

Det heter "brudd på billedforbindelsen" pic.twitter.com/YcTZJjHwrH — Steinar Bjerkmann (@Bjerkestuen) 12. mai 2017