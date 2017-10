Pochettino om Guardiolas Kane-kommentar: - Respektløst og trist

Valgte å kalle Tottenham for «Harry Kane-laget».

Humøret er ikke på topp mellom Tottenham-trener Mauricio Pochettino og Manchester City-trener Pep Guardiola før helgens serierunde i Premier League.

Etter at City slo Chelsea 1-0 sist runde refererte Guardiola til Tottenham som «Harry Kane-laget» da han skulle snakke om hvilke lag som fortsatt kan ødelegge Citys titteldrømmer.

Det har ikke falt i god jord hos de hvitkledde fra Nord-London.

- Jeg kjenner Pep veldig godt og når han er begeistert etter en fantastisk seier over Chelsea, så sliter han med å holde seg rolig, og opptre som en gentleman, sa Pochettino før helgens kamp, ifølge engelske The Guardian.

Les mer: USAs landslagssjef trekker seg etter VM-fiasko

«Lionel Messi-laget»



Selv om den sindige argentineren er klar på at han ikke har latt kommentarene påvirke han, så er det flere som har bitt merke i City-trenerens uttaleler.

- Dette er vanskelig å forstå, fordi Pep var selv en del av den store suksessen i Barcelona da Lionel Messi var best. Jeg kalte det aldri «Lionel Messi-laget». Jeg sa alltid at det var Barcelona og Pep Guardiola. Jeg synes alle burde bli gitt sin del av æren for et lags suksess, sa Pochettino.

Denne helgen får Tottenham besøk av Bournemouth på Wemblet, mens Manchester City tar i mot Stoke hjemme på Etihad.

Les mer: Dalglish trodde han skulle bli sparket: - Jeg tenkte «Jesus, hva har jeg gjort nå?»

Trist og respektløst



- Jeg tror mange så på hans kommentarer som triste og respektløse mot klubben. Og for mange spillere som er her, så er dette en merkelig situasjon.

Kane, som nylig har blitt koblet med en megaovergang til Manchester United, har så langt levert 11 mål på ni kamper for Tottenham. Til tross for Pochettinos kritikk, så skal spillerne ha tatt Guardiolas kommentarer med et smil.

- Spillerne har ledd av dette, men dersom du er trener så må du vise mye mer. Du må være bedre enn slike kommentarer. Spillerne vil ikke bli noe mer eller mindre motiverte, men det er trist. En trist kommentar, og det er ikke rett i dagens fotball der vi skal vise fair play og respekt, sier Pochettino.

Manchester City leder Premier League på bedre målforskjell enn erkerival Manchester United. Tottenham følger de to Manchester-klubbene, men er fem poeng bak.

Mest sett siste uken