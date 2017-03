Podolski senket England i avskjedskampen

ANNONSE





TYSKLAND - ENGLAND 1-0

Det så ut til at vennskapskampen mellom Tyskland og England skulle renne ut i et kjedelig 0-0-resultat. Med drøye 20 minutter igjen ladet Lukas Podolski kanonen en siste gang, i sin 130.landskamp.

Den legendariske tyskeren spilte nemlig sin siste landskamp, og passet på å la tilskuerne få med seg et samleobjekt på veien hjem. Ballen sang i krysset og i sin siste landskamp sikret Podolski 1-0-seieren over England.

- For en måte å avslutte en helt fantastisk landslagskarriere. En bedre avslutning er det ikke mulig å få, hylte Viasat-kommentator Daniel Høglund da ballen sang i krysset bak en utslått Joe Hart.

Allerede etter syv minutter bad Jamie Vardy om straffespark da han ble revet over ende av Tyskland-keeper Marc-André ter Stegen. Spillet ble likevel vinket videre.

Det var England som kom til de absolutt største sjansene, og etter halvtimen burde de tatt ledelsen. Adam Lallana gikk på et fantastisk løp og hamret ballen forbi en utslått Ter Stegen. Dessverre for Liverpools midtbanejuvel smalt skuddet i stolpen og rullet vekk.

I det 41. minutt var England igjen bare centimetre unna ledelsen. Lallana spilte igjennom Vardy, og foran mål ventet en ensom Dele Alli. Ter Stegen stod for et vanvittig tigersprang og sikret at det stod 0-0 til pause.

Tyskland viste rett etter pause at de fortsatt var med i kampen. En dårlig utrustning fra Joe Hart endte i beina til Julian Brandt. Leverkusen-mannen hamret til, men måtte se skuddet sitt seile like utenfor Torino-keeperens mål.

England fortsatte å true med kontringskraften til Vardy og Alli. Likevel tok Tyskland mer og mer over, slik man kanskje hadde forventet av de regjerende verdensmesterne.

Men England satset på å finne Vardy med de lange ballene var det en annen ringrev som stod for de virkelige godsakene denne aftenen. For etter 70 minutter var det «Poldi-time».

Etter å ha blitt spilt opp på rundt 25 meter dunket den tidligere Arsenal-spissen til, og Hart hadde absolutt ingen sjanse til å redde langskuddet. Podolskis 49, og siste, landslagsmål var muligens hans fineste.

Tyskland hadde blod på tann og kun minutter etter suste Leroy Sané i kjent stil forbi alt og alle. Skuddet hans var lavt, hardt og rundt Michael Keane, men Hart fikk en sterk lanke på kula.

Hjemmelaget senket tempoet i kampen, og England virket ikke å klare å blåse nytt liv i oppgjøret. Til tross for at de hadde de beste sjansene ble det en perfekt avslutning for mannen med draktnummer 10 i aften.

For med sitt 49. landslagsmål, i sin 130.landskamp og mot rivalen England så gikk teppet ned for en fantastisk landslagskarriere. Lukas Podolski bukket av i kjent stil.