Poengdeling mellom Everton og Brighton

Ronald Koemans menn har ikke vunnet på borte i ligaen siden januar.

BRIGHTON - EVERTON 1-1

Marerittsesongen fortsetter for Everton, som spilte 1-1 borte mot Brighton søndag. Anthony Knockaert scoret i det 82. minutt, og Wayne Rooney utlignet på straffe i det 90. minutt for bortelaget.

For Evertons del betyr dette at de har til gode å vinne borte i Premier League denne sesongen. Vi må faktisk helt tilbake til 21. januar 2017 sist gang Everton vant borte i ligaen. Det er hele tolv bortekamper siden, og den gangen slo de Crystal Palace.

Pascal Gross var på ny involvert i en Brighton-scoring, da han satte opp Knockaert. Det betyr at han fortsatt har vært involvert i fem av seks av Brightons mål denne sesongen.

83% - Pascal Groß has been involved in 83% of his team's goals this term (2 goals, 3 assists); the highest ratio of any PL player. Quality. — OptaJoe (@OptaJoe) October 15, 2017

- Det kan ikke fortsette på denne måten, helt seriøst, altså. Det er ingen spiller som er involvert i alle målene laget scorer gjennom en hel sesong. Sannsynligheten er liten for at han fortsetter produksjonen, for da blir man kjøpt av Barcelona, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt om Brightons tyske playmaker.

Dagens uavgjort betyr at Ronald Koemans menn blir værende på en meget skuffende 16. plass i Premier League etter åtte kamper spilt. De står med totalt åtte poeng. De ligger nå kun to poeng unna nedrykksplass.

- Selvfølgelig, når vi er i den situasjonen vi er i, så trenger vi litt flaks. De første 30 minuttene dominerte vi, men det var vanskeligere i andre omgang. Det var vanskeligere å spille de dypere, og de fikk målet, sa Everton-trener Ronald Koeman til BBC etter kampen.

- I fotball så er dette kanskje bare ett poeng, men det er et annet bilde. I dag fortjent vi i hvert fall poenget.

SENTRAL IGJEN: Brightons Pascal Gross (til venstre) imponerer stort i Premier League, Her i duell med Wayne Rooney i søndagens kamp mot Everton.

Brighton blir liggende to plasser over Everton, på en 14. plass med samme poengsum. Laget fra Sør-England står med bedre målforskjell enn de blåkledde fra Merseyside.

- Å slippe inn mål så sent er veldig skuffende. Vi var laget som så ut til å score, og det gjorde vi jo. Jeg følger bare at med det generelle banespillet, og deres kvalitet, så slet det med å få åpnet oss opp. Dersom du ikke setter sjansene dine, så kan dette skje, sa Brighton-trener Chris Hughton til BBC etter kampen.

Treg start



Everton møtte et tøft og kompakt Brighton på The Amex, og slet med å skape noe særlig mot Chris Hughtons disiplinerte mannskap. Faktisk måtte man vente helt til det 20. minutt for kampens første skikkelige sjanse.

Bortelaget rullet opp ett av veldig få gode angrep denne første omgangen, og Nikola Vlasic fant Idrissa Gueye med en fin pasning. Senegaleseren hamret til, og tvang keeper Matthew Ryan ut i full strekk.

Hjemmelaget prøvde ved flere anledninger å få spilt opp Anthony Knockaert og Pascal Gross i situasjoner der de kunne trekke i trådene offensivt, men Ronald Koemans menn fikk avverget.

Etter 32 minutter skulle Brighton endelig få sin sjanse. Ballen falt til Knockaert på 16 meter, men franskmannens skuddforsøk ble blokkert. Ballen falt så til Lewis Dunk som dundret til.

Jordan Pickford i Everton-målet var tilsynelatende utspilt, men Michael Keane fikk blokkert. Reprisene viste at ballen var innom hånda på Keane, men at det ville vært veldig strengt å dømme straffespark i situasjonen.

Kampen begynte å svinge litt mer, for kun to minutter senere var Gueye på farten igjen, og forsøkte å vri ballen i mål fra distanse. Dessverre for Everton fant han kun reklameskiltene bak Ryan.

Dermed kunne Brighton og Everton gå til pause på stillingen 0-0 etter de første 45 minuttene.

En som var veldig misfornøyd med det han hadde sett fra Everton i første omgang var Brede Hangeland.

- Everton må opp i ringene, dette er ikke godt nok. De burde ha desperasjon i øynene når de ser på tabellen, men det har ikke vært noe tegn til det før pausen, sa Hangeland i TV 2-studioet.

Nesten Knock out



Everton var mer med i starten av den andre omgangne, og i det 53. minutt fikk Mason Holgate sjansen til å skyte inne i boksen. Ryan var kjapt frempå, og fikk klasket unna høyrebackens skuddforsøk.

Tempoet senket seg veldig utover i omgangen, hvilket ble oppsummert med et elendig frispark fra Gylfi Sigurdsson etter 68 minutter.

Koeman så ut til å være enig i at Everton tydelig manglet brodd i angrepet, og sendte innpå Oumar Niasse minuttet etter for å jage den forløsende scoringen.

I det 74. minutt burde Dominic Calvert-Lewin gitt Everton ledelsen da han på utsøkt vis tok ned ballen etter en langpasning fra Wayne Rooney. Avslutningen stod ikke i stil med nedtaket, og Ryan hadde en enkel jobb.

Kampen begynte å svinge litt igjen, for kun minuttet etter hamret José Izquierdo til fra distanse. Ballen spratt ekkelt foran Pickford som slo ut til corner.

Etter mye klabb og babb på det påfølgende hjørnesparket endte ballen hos Knockeart, som virket å ha en enkel jobb med å hamre ballen i mål for Brighton. Dessverre for hjemmelaget var Keane, nok en gang, fremme og fikk blokkert.

Det skulle seg endelig for Brighton og Knockaert. I det 82. minutt hjemmelaget to muligheter. Izquierdos forsøk ble blokkert, før Knockaert endelig skulle få sin scoring.

Izzy Brown kunne sikret alle de tre poengene da han ble spilt opp av Izquierdo på drøye tjue meter. Pickford var patent, og fikk slått ut til corner.

Like før full tid ble Everton idømt straffe da dommer Michael Oliver noterte Brunos albuebruk inne i boksen mot Calvert-Lewin. Straffesparket var soleklart.

Rooney var sikker som banken fra elleve meter, og sikret at Everton, i det minste, så ut til å kunne ta med seg ett poeng tilbake til Merseyside. På overtid ble det nesten tre.

For innbytter Kevin Mirallas fikk både én og to sjanser mot Brighton-keeper Ryan. Kun to fantastiske redninger av australieren gjorde at det ble 1-1 mellom Brighton og Everton.

