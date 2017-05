Poengdeling mellom Sarpsborg og Tromsø

ANNONSE

SARPSBORG 08 - TROMSØ 1-1

Det ble poengdeling på Sarpsborg Stadion etter at hjemmelaget Sarpsborg og Tromsø spilte 1-1 lørdag kveld. Det så lenge ut til at Tromsø skulle ta med seg en viktig trepoenger til Tromsø, før hjemmelaget slo tilbake.

Thomas Lehne Olsen gav nemlig bortelaget ledelsen to minutter inn i den andre omgangen før innbytter Erton Fejzullahu skapte balanse i regnskapet rundt 20 minutter før full tid.

Hjemmelaget trykket på for å finne vinnermålet, men det ville seg rett og slett ikke for Geir Bakkes menn denne kvelden. Dermed måtte de to lagene ta til takke med ett poeng hver.

For Tromsøs del betyr det at de faller ned til 12. plass i Eliteserien etter åtte serierunder, samt Vålerenga og Kristiansunds seire i de andre kampene denne runden.

Også Sarpsborg faller ned på tabellen. For etter Odds seier mot Strømsgodset er det nemlig telemarkingene som ligger på andreplass. Sarpsborg faller ned på tredjeplass.

Jevnt



Det var en sjansefattig førsteomgang på Sarpsborg Stadion, men to lag som likevel virket meget villige til å sende mange spillere fremover i angrep.

Etter 12 minutter fikk man den første sjansen da Matti Lund Nielsens innlegg fant landsmann Patrick Mortensen i luftrommet. 27-åringen fikk vridd headingen på mål, men Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm holdt ballen i fast grep.

Tromsø la seg ikke bakpå, og i det 26. minutt burde nok Gjermund Åsen ha sendt «Gutan» i føringen da han ble spilt nydelig igjennom av Aron Sigurdarson.

Saprsborg-midtstopper Sigurd Rosted burde nok gjort bedre da han forsøkte å heade ballen unna, men islendingen snappet opp og fikk spilt Åsen igjennom. Dessverre for Tromsø var Saprsborg-keeper Anders Kristiansen kjapt nede og fikk avverget.

Etter hvert som omgangen ebbet ut, slet begge lag med å skape de virkelige gode målsjansene på Sarpsborg Stadion. Dermed så det ut til at man måtte vente på enkeltmannsprestasjoner for å skape vei i velinga.

I det 39. miutt var Anders Trondsen veldig nære på da et innlegg gikk gjennom hele feltet, og havnet hos Sarpsborgs formspiller. Trondsen hamret til på halv volley, men måtte se sitt forsøk smelle i nettveggen.

Like før pause fikk også Thomas Lehne Olsen muligheten til å registrere kampens første mål, men hans skudd fra 20 meter ble avverget av Kristiansen.

Dermed kunne dommer Rohit Saggi sende de to lagene målløse til pausen etter de første 45 minuttene.

Tidlig mål, super-innbytter og megasjanser



Skulle den første omgangen vise seg å bli sjansefattig, så tok det kun to minutter før gjestene fra Tromsø virkelig tok fatt i kampen på Sarpsborg Stadion.

For Sigurdarsons ball med yttersiden av foten var herlig, og Lehne Olsens løp var helt perfekt. Sarpsborg-forsvaret hang rett og slett ikke med, og 25-åringen kunne enkelt runde Kristiansen og sette inn 1-0-scoringen.

I det 57. minutt burde Mortensen ha utlignet for hjemmelaget da Trondsen fant han med et herlig innlegg. Dansken hadde funnet både tid og rom på Tromsøs bakerste stolpe.

Dessverre for Sarpsborg og Mortensen ble innlegget litt for lavt, og Mortensen fikk foten for langt under ballen. Dermed suste avslutningen godt over Karlstrøms mål.

Kun minuttet etter var Sarpsborg frempå nok en gang da Trondsen fikk slå et frispark inn i boksen. Frisparket endte perfekt på hodet til Andreas Albech, som stanget til side for mål. «Heldigvis» for Albech hadde dommer vinket av for offside på dansken.

Trondsen hadde tydeligvis gått lei av å se andre slite med å omsette sjansene han skapte, så i det 62. minutt hamret han like gjerne til fra distanse. Kun en flott redning fra Karlstrøm stoppet ballen fra å synge i nettmaskene.

I det 72. minutt skulle Sarpsborg endelig fikk veien til mål da Albechs innlegg fant innbytter Erton Fejzullahu med et herlig innlegg. Svensken gjorden ingen feil da han bukket ballen i mål, og skapte balanse i regnskapet.

Dette var ikke Mortensens dag, for i det 76. minutt burde dansken ha satt inn hjemmelagets andre etter at Karlstrøm gav retur. Fejzullahus akrobatiske avslutning ble nemlig avverget av Karlstrøm, men kun ut i boksen igjen. Mortensen burde gjort mye bedre i avslutningsøyeblikket.

Innbytter Fejzullahu snudde virkelig kampen på hodet, og i det 83. minutt burde nok svensken ha sikret alle poengene for hjemmelaget. Han suste forbi Tromsø-forsvaret nedover venstresiden, og fikk avsluttet. 20-åringen Karlstrøm i Tromsø-målet viste seg patent, og fikk strukket ut en fot og avverget målet.

I det 88. minutt gikk Albech opp med armen i en duell, og ble korrekt idømt sitt andre gule kort. Sarpsborg måtte avslutte kampen med ti mann.

Dermed kan Tromsø ta med seg et meget viktig poeng tilbake til Nord-Norge. Sarpsborg, på sin side, går sin andre strake hjemmekamp uten seier.