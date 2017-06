Poengdeling mellom Vålerenga og Strømsgodset

ANNONSE

VÅLERENGA - STRØMSGODSET 1-1

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Etter en scoring til hvert av lagene i den første omgangen på Ullevaal Stadion, endte det 1-1 mellom Vålerenga og Strømsgodset.

Jonathan Parr gav hjemmelaget en drømmestart da han fant veien til nettmaskene allerede etter to minutter. Vålerenga utlignet ved en dødball i det 18. minutt da Enar Jääger fikk skallet ballen i mål for de blåkledde.

Det betyr at Vålerenga nå har scoret hele 8 av sine totalt 17 mål i Eliteserien denne sesongen på dødball. En statistikk få klubber kan vise til denne sesongen.

For Ronny Deilas menn betyr ett poeng at de blir værende på 8. plass i Eliteserien helgen før oppgjøret mot erkerival Lillestrøm på Ullevaal Stadion.

Vålerenga-treneren var ikke fornøyd med at laget hans slapp inn mål så tidlig i kampen.

- I dag var det dødt, det var skuffende i dag. Det målet kom ut av ingenting, så det var skuffende, sa Deila til Nettavisen, som oppsummerte den første omgangen som dårlig. Han var heller ikke veldig fornøyd med den andre omgangen.

- Jeg synes ikke vi ble noe spesielt bedre. Vi hadde mer kontroll på kampen, men klarte ikke skape noe, vi fikk ikke åpnet dem opp i det hele tatt. Det er sikkert verdt litt skryt til Strømsgodset, men det er en masse vi kan bli bedre på, sa Deila.

Strømsgodset blir værende på 13.plass denne sesongen. Det er ett poeng mer enn Kristiansund på playoff-plass, og Tromsø som fortsatt ligger på nedrykk med 14 poeng etter 13 serierunder.

- Det her har vel vært mast nok om. Vi kommer hit og er litt presset i dag, vi må gjøre en god prestasjon, og det gjør vi. Poengene er er som de er, og det har vi visst hele tiden. Sånn er det bare, sa Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud til Nettavisen etter kampen.

Godset-treneren var uansett klar på at hans lag nå må bygge på bortekampen mot Vålerenga inn mot de neste rundene.

- Jeg kunne godt tenke meg at vi skapte flere målsjanser, men på en vanskelig bortebane, mot et godt hjemmelag, så skal vi være fornøyde med fire-fem gode sjanser. For det hadde vi, sa Skullerud.

Marerittstart

Det skulle ikke ta lang tid før publikum fikk høre nettsusen på Ullevaal Stadion. For i det "Vålerenga Kirke" var ferdigsunget plasserte Jonathan Parr ballen sikkert i mål for bortelaget.

Venstrebacken kombinerte herlig med Bassel Jradi som hælflikket Parr igjennom. Alene med keeper Marcus Sandberg gjorde ikke Parr noen feil og sendte Strømsgodset i føringen.

Det var Tor Ole Skulleruds menn som virkelig kom best i gang denne varme junikvelden, og etter ni minutter fikk bortesupporterne høre nettsus igjen. Denne gangen var det Tokmac Nguen som stod for skuddforsøket, men ballen smalt i nettveggen på feil side av Sandbergs mål.

Hjemmelaget, som manglet både Robert Lundstrøm og Ghayas Zahid grunnet suspensjoner, skulle omsider jobbe seg inn i kampen igjen. Etter 18 minutter skulle den fantastiske dødballstatistikken fortsette for Ronny Deilas menn.

Et frispark ble lempet inn i Godset-boksen, og landet omsider på pannebrasken til Daniel Fredheim Holm. Hans heading fant en umarkert Enar Jääger. Forsvarsspilleren fra Estland gjorde ingen feil da han stanget ball i mål for Vålerenga.

De blåkledde fra hovedstaden så omsider ut til å skape et trykk, og i det 24. minutt var de på ny veldig nære ved en dødball. Ballen falt til slutt ned til Ivan Näsberg som fikk vendt om og hamret til. Espen Bugge Pettersen var kjapt nede og fikk slått unna.

Både Vålerenga og Strømsgodset slet med å virkelig skape de store sjansene, og utlignet hverandre i store deler av omgangen etter de to scoringene.

Lars-Christopher Vilsviks innlegg fant Nguen i det 24. minutt, men han fikk ikke vendt headingen sin på mål. For Vålerengas del var det Moa som var nærest etter en herlig frispilling av Fredheim Holm. Jakob Glesnes var kjapt nede og fikk stoppet situasjonen.

Det var dermed ikke veldig overraskende av dommer Tore Hansen kunne sende de to lagene til pause på stillingen 1-1 etter de første 45 minuttene på Ullevaal Stadion.

Kun nesten

Nguen får fritt spillerom på høyrekanten og får hamret ballen inn i boksen. Finner ingen Godset-spillere inne i boksen, men en stor sjanse for bortelaget.

Slik som i førsteomgangen var det bortelaget fra Drammen som kom best i gang, og vartet opp med fine pasningskombinasjoner. Det ledet uansett ikke til de største sjansene.

Vålerenga så fortsatt ut til å være mest skumle på innlegg og dødballer. Etter timen spilt var Christian Grindheim høyest på et innlegg fra Näsberg. Han fikk ikke vendt ballen på Godsets mål.

Bassel Jradi viste seg som Godsets store måltrussel og kvarteret før slutt fikk dansken sjansen til å klemme til fra rundt 20 meter. Sandberg i Vålerenga-målet hadde god kontroll, men måtte slå til corner.

Kun minuttet etter var det Vålerengas tur til å komme på en sjelden kontring. Grindheim fant Rasmus Lindkvist ute på venstresiden, og svensken fikk hamret ballen mot Bugge Pettersen.

Strømsgodset-keeperen måtte gi retur, men foran fikk Godsets forsvarsspillere rensket unna.

Bortelaget byttet spiss med drøyt ti minutter før slutt. Og det skulle ikke ta lang tid før Marco Tagbajumi gjorde seg bemerket på Ullevaal. Andreas Ulland Andersen fikk headet ned, men Tagbajumi fikk ikke vendt avslutningen sin på mål.

Herman Stengel har vist at han virkelig kan hamre frisparkene i mål. I det 87. minutt fikk han sjansen på ny fra 25 minutter. Kun en fantastisk redning stoppet Stengel fra å finne nettmaskene på ny fra dødball.

Flere store sjanser skulle det ikke bli på Ullevaal Stadion denne kvelden. Dermed endte det 1-1, som betyr poengdeling mellom Vålerenga og Strømsgodset.