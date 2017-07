Politiet øker beredskapen ytterligere under sykkel-VM

Når startskuddet for sykkel-VM går i Bergen 16. september, er politiet på plass med folk fra både bombegruppa og beredskapstroppen.

Den ekstra beredskapen begrunnes med Politiets sikkerhetstjenestes (PST) vurdering av terrortrusselen, skriver NRK. I vurderingen heter det at et angrep mot Norge er sannsynlig i løpet av de neste 12 månedene. Derfor har Vest politidistrikt henvendt seg til Politidirektoratet for å få større styrker til verdensmesterskapet.

- Det er ingen konkrete trusler mot sykkel-VM, men vi mener det er nødvendig med en økning av mannskapsstyrken som et forebyggende tiltak, sier Morten Ørn, som er fungerende leder for felles operative tjenester i Vest politidistrikt, til kringkasteren.

Det er allerede beordret 384 politimannskaper til Bergen under idrettsarrangementet. Ørn vil ikke tallfeste overfor NRK hvor mange ekstra som nå blir kalt inn.

Sykkel-VM pågår fra 16. til 24. september. Under arrangementet er det blant annet innført flyforbud for sivil luftfart over deler av Bergen.

(©NTB)