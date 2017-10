Portugal og Cristiano Ronaldo er klare for Russland-VM

Vant «gruppefinalen» og er klare for sitt femte strake VM.

PORTUGAL - SVEITS 2-0

Cristiano Ronaldo og Portugal kan pustet lettet ut etter at de tok seieren i gruppe B etter 2-0-seieren hjemme mot Sveits. Dermed er de regjerende europamesterne klare for VM i 2018.

Et selvmål av Johan Djourou like før pause, samt scoring av AC Milans André Silva i det 57. minutt gjorde at portugiserne kan juble over en plass i neste sommers VM.

Det virket lenge som Ronaldo & co gikk en frustrerende aften i vente, men da Djourou, på uheldig vis, klarte å løpe Eliseus innlegg i eget mål, så åpnet spillet seg mer og mer.

I den andre omgangen viste portugiserne ingen nåde, og da Bernardo Silva åpnet hele Sveits-forsvaret med en pasning som fant André Silva på bakerste stolpe, så var det meste gjort.

Ronaldo kunne tangert Robert Lewandowski (16 mål totalt denne kvalifiseringen) på toppen av toppscorerlisten i VM-kvalifiseringen, men maktet ikke å overliste keeper Yann Sommer denne kvelden.

I det 78. minutt lurte Portugal-kapteinen den sveitsiske offside-fella, men klarte ikke å komme seg rundt keeper Sommer. Dermed stoppet Ronaldo på «kun» 15 scoringer denne kvalifiseringen.

Portugal er klare for sitt femte strake verdensmesterskap. Bronsevinneren fra VM i 1966 har vært med i alle mesterskapene siden Japan og Sør-Korea var vertsskap i 2002.

For Sveits' del må de nå ut i playoff. De har vært med i tre siste verdensmesterskapene.

Disse lagene er kvalifisert for VM i 2018 per 10.oktober 2017:

Europa:

Russland (vertsnasjon)

Belgia

Tyskland

England

Spania

Polen

Island

Serbia

Frankrike

Portugal

Sør-Amerika:

Brasil

Nord- og Mellom-Amerika:

México

Costa Rica

Afrika:

Nigeria

Egypt

Asia:

Iran

Japan

Sør-Korea

Saudi Arabia

