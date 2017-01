PSG enkelt til ligacupfinale

ANNONSE

Angel Di Maria og Edinson Cavani scoret to ganger hver da Paris Saint-Germain tok seg til fransk ligacupfinale med 4-1-seier over Bordeaux.

Klubben holder dermed kurs mot sin tredje strake trippeltriumf i fransk fotball. Den klare seieren gir også styrket selvtillit foran helgens toppkamp mot serieleder Monaco.

Di Maria skrudde et spektakulært frispark fra krysset fra langt hold i første omgang, og etter Cavanis to scoringer i annen omgang fastsatte argentineren resultatet med et knallhardt skudd som gikk inn via stolpen.

Blomstrer

Cavani står med 28 mål på 27 kamper denne sesongen og ligger an til å slå sin personlige bestenotering på 38 mål på en sesong, satt i Napoli-drakt for fire sesonger siden.

Uruguayaneren har blomstret etter at han kom ut av Zlatan Ibrahimovics skygge. Han er nå likt med Pauleta på PSGs scoringsliste gjennom alle tider. Bare Ibrahimovic er foran med 156.

Diego Roland ga Bordeaux 1-1 i det 32. minutt og sprakk nullen PSG hadde holdt i fem kamper på rad. Imidlertid burde François Kamano trolig vært avblåst for offside i forspillet.

Måltyv

PSG tok tilbake ledelsen da Lucas spilte gjennom Cavani i det 60. minutt. Samme mann økte til 3-1 på en måltyvs vis, fra kort hold etter hjørnespark.

Monaco møter Lyon i den andre semifinalen onsdag. Finalen spilles på Stade de Lyon 1. april.

PSG har vunnet ligacupen de tre siste årene.

