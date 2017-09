Rafael Benítez går glipp av Newcastle-kamp etter operasjon

Assistenten tar over mot Swansea.

Rafael Benítez står over kampen mot Swansea etter en operasjon. Det bekrefter Newcastle på sine nettsider søndag. Dermed er det Francisco De Miguel Moreno, bedre kjent som Paco, som leder Newcastle i Wales.

We can confirm that Rafa Benítez will not be at the Liberty Stadium today as he recovers from an operation. #GetWellSoonRafa pic.twitter.com/VkYJv08Q3J