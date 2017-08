Rafik Zekhnini i Fiorentina-troppen mot Inter

Kan få sin debut.

Rafik Zekhnini er i Fiorentinas tropp til bortekampen mot Inter søndag. Dermed går det mot Serie A-debut for 19-åringen som forlot Odd til fordel for den italienske storklubben tidligere i sommer.

- Ja, jeg er i troppen, skriver Zekhnini til Nettavisen i en tekstmelding. Han signerte en femårskontrakt for italienerne, og har vært meget toneangivende i sesongoppkjøringen.

Såpass imponerende har nordmannen vært at Fiorentina har valgt å gi han drakt nummer syv. Han scoret seks minutter ut i sin Fiorentina-debut, den gang i en vennskapskamp mot Trento.

Les mer: Zekhnini vurderer å spille for Marokko

Den siste tiden har det vært spekulert i hvorvidt Zekhnini kanskje velger å si nei til Norge, til fordel for å spille for sitt andre hjemland: Marokko. Tidligere har han fortalt Nettavisen at dette er noe han vurderer.

- Jeg har ikke bestemt meg ennå. Jeg lever i Norge og er oppvokst her, men det er et vanskelig valg. Begge foreldrene mine er fra Marokko. Vi får se hva det ender opp med. Men et A-landslag skal jeg inn på, sa Zekhnini til Nettavisen den gangen.

Nå håper første og fremst på å finne formen også i seriespillet, og det hele starter med en tur til ærverdige Giuseppe Meazza for Fiorentina og skiensgutten.

Kampen spilles søndag 18:30, og kan sees på Viasat Sport. Den kan også følges i Nettavisens livesenter.