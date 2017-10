Rangers tapte tross Zucca-mål

Mats Zuccarello endte måltørken og sto for ett av målene da New York Rangers møtte og tapte mot rivalen fra samme by, New York Islanders. Stillingen ble 3-4.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): De to lagene møttes i Madison Square Garden natt til fredag.

Islanders holdt ledelsen størsteparten av kampen etter at Anders Lee sørget for det første målet allerede to og et halvt minutt inn i første periode. Rangers' David Desharnais utlignet få minutter senere, men bortelagets Brock Nelson sørget for ny ledelse til stillingen 2–1.

Mathew Barzal økte ledelsen i andre periode.

Men i siste periode våknet Rangers. Mats Zuccarello, lagets assisterende kaptein, sørget for en redusering etter tre og et halvt minutt, etterfulgt av lagkamerat Kevin Hayes som sørget for å utligne til 3–3.

Etter at ingen av lagene scoret på overtid, måtte kampen avgjøres på straffeslag. Zucca satte inn Rangers' eneste straffemål. Islanders satte inn to og stakk av med seieren.

Rangers sesongstart har vært blytung. Laget har nå tapt sju av åtte kamper og ligger på sisteplass i NHLs østre avdeling.

Nettavisens utsendte møtte en mindre fornøyd Mats Zuccarello etter nok et tap:

- Jeg er ræva i første halvdel av kampen. Jeg må spille bedre, og alle spillerne våre må se på seg selv individuelt om det er noe de kan gjøre for at laget skal bli bedre. Vi har gode ok spillere, men i vår situasjon nå må vi jobbe hardere enn de andre lagene. Vi kan likevel ikke legge oss ned og død. Vi må opp på hesten igjen og gunne på.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken