Raser mot Pistorius-film: - Ble sjokkert og stresset

Familien til avdøde Reeva Steenkamp trodde knapt sine egne øyne da de oppdaget at drapet på datteren hadde blitt filmatisert uten deres samtykke.

I september 2014 ble den tidligere friidrettsutøveren Oscar Pistorius funnet skyldig i drapet på sin kjæreste, Reeva Steenkamp.

Pistorius, også kjent som «Blade Runner» på grunn av sine karakteristiske proteser, ble dømt til fengsel for å ha skutt og drept Steenkamp.

Dette skjedde i parets hjem i Pretoria, Sør-Afrika.

Rettssaken mot løperen fikk enorm oppmerksomhet internasjonalt og nå har det blitt laget en film som skildrer den spesielle saken.

«En mesters hjerte, en morders sinn», kan man lese mot slutten av den rundt ett minutt lange traileren som nylig ble sluppet av filmen.

Filmen har fått navnet «Oscar Pistorius: Blade Runner Killer».

NY FILM: En filmatisering av den mye omtalte Oscar Pistroius-saken vekker sterke reaksjoner.

At Pistorius-saken nå har blitt filmatisert kommer imidlertid som et sjokk på Steenkamps familie. De reagerer på at de ikke har fått beskjed om at historien har blitt filmatisert og oppdaget det hele via sosial medier.

Steenkamps foreldre, Barry og June, er ifølge Daily Mail rasende.

- Min mor ble knust, sier datteren Simone til Daily Mail.

Familiens advokat utdyper sjokket.

- Barry var inne på Facebook og da dukket bilder fra filmen opp. Han hadde ingen anelse om at det var laget en slik film. Filmen er virkelig sensasjonsskapende og siden han ikke visste at en film var på gang, ble han veldig sjokkert og stresset av opplevelsen, sier advokat Tania Koen.

- Det å se en filmtrailer som skildrer deres datters død og den forferdelige måten det skjedde på, har åpnet opp gamle sår hos Barry og June.

Filmen har premiere allerede i 11. november i år og er produsert av den amerikanske kabelkanalen Lifetime Movie Network.

