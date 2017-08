Rasmus Hansson: - Nødvendig å ofre Johaug for å redde idretten

- Det er blodig urettferdig.

- Det kan være helt nødvendig å ofre Therese Johaug for å redde idretten. Det er fryktelig synd på Johaug, men internasjonal toppidrett har sendt seg selv i et uføre som er så ødeleggende at det er helt nødvendig å ta drastiske grep, sier Rasmus Hanson, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG), til Nettavisen.

Hansson er tirsdagens gjesteredaktør i Nettavisen.

Dommen kommer tirsdag

CAS bekrefter overfor Nettavisen at avgjørelsen i saken vil komme klokka 11.45. Den norske skistjernen ble opprinnelig ilagt 13 måneder utelukkelse fra idretten, men Det internasjonale skiforbundet anket dommen, og ønsket en strengere straff.

Det støtter Hansson, som understreker at han ikke mener Johaug har gjort noe veldig galt. Samtidig mener MDG-politikeren at konsekvensene ved en frikjennelse eller en veldig mild dom er så store at det ikke finnes noen annen utvei. Derfor bør det statueres et eksempel.

- Det er skrekkelig urettferdig, men selv de snilleste flinkeste reneste utøverne havner i dette uføret. Det er det samme med Sundby. Han har ikke gjort noe kritikkverdig i det hele tatt, men gråsonene er blitt så vanskelige at toppidrett generelt har et kjempeproblem. Man må være steinharde hvis man skal ha noen sjanse om å komme ut av uføret. Hvis ikke, sklir det ut, sier Hansson.

Vil føre til spekulasjoner

Han mener at det motsatte, frikjennelse eller en mild dom, vil bare føre til evige spekulasjoner og mistenkeliggjøring rundt toppidretten.

- Derfor ser jeg ingen annen utvei. Det er helt sikkert at hvis Johaug blir frifunnet eller får en mild dom, så blir det en hav av spekulasjoner dels rundt henne, men først og fremst rundt idretten som helhet, sier Hansson.

