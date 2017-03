Raw Air-renn i Lillehammer avlyst

ANNONSE

OSLO/LILLEHAMMER (Nettavisen): De vanskelige vindforholdene satte en stopper for tirsdagens Raw Air-renn i Lillehammer. Den kraftige vinden gjorde at prøveomgangene ble avlyst, mens den første omgangen først ble utsatt fra 17:00 til 17:30.

Etter at flere hadde hoppet i den første omgangen ble det på ny stopp i rennet, og etter et jurymøte bestemte arrangøren seg for å avlyse dagens renn i Lillehammer.

- Dette er trist. Det tar fra oss en mulighet å komme nærmere toppen sammenlagt. Jeg føler vi var godt forberedt, utøverne var klare for å prestere etter gårsdagens fine renn. Det er trist at vi ikke får gjennomføre, men det er for mye vind og det er for farlig, sa landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Tidlig kveld



En positiv ting som kommer ut av dette er at de norske hopperne får nok tid til å lade opp til det neste Raw Air-rennet som går i Trondheim, mente Stöckl. Med en tidlig busstur på onsdag morgen får de norske hopperne også en tidlig kveld tirsdag.

Johann André Forfang la et godt grunnlag for nordmennene da han tok ledelsen med sitt hopp på 132 meter. Deretter returnerte de dårlige vindforholdene som truet rennet tidligere tirsdag.

- Det fløy ikke helt, jeg kjente at jeg hadde veldig gode forhold i den første delen av hoppen. Så følte jeg at falt litt nedover, og mistet noen stilpoeng på det, sa Forfang til NRK etter hoppet.

Skuffende



Joakim Aune var den første nordmann ut i den første omgangen og landet på 126 meter. Det betød daværende andreplass bak italienske Davide Bresadola, som slo nordmannen på stilpoeng.

Det ble en skuffende dag i bakken for Tom Hilde som ikke fikk ting til å sitte i den første omgangen. En annen som slet i den første omgangen var den østeriske legenden Gregor Schlierenzauer.

Med et hopp på 118,5 meter, men med dårlige stilpoeng, falt østerrikeren ned på en 10.plass, klarte til slutt ikke å kvalifisere seg den til andre omgangen.

Det skulle likevel bety lite da det ble klart at dagens renn avlyses etter at vindforholdene fortsatte å plage utøverne.