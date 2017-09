Ray Wilkins slakter Chelsea for salget av Nemanja Matic til United

Holder ikke igjen i kritikken av London-klubben.

Nemanja Matic' overgang fra Chelsea til Manchester United var av de mest omtalte signeringene denne sommeren. Serberen, som var viktig i Chelseas titteltriumfer i 2014/2015- og 2016/2017-sesongene har så langt vist seg fra sin beste side i United.

Med tre seire av tre mulige, samt ingen innslupne mål, er det flere som har pekt ut Matic som den store forskjellen på United denne og forrige sesong. En som klør seg i hodet over overgangen er tidligere United- og Chelsea-spiller Ray Wilkins.

TIL ANGREP: Ray Wilkins kan ikke fatte og begripe hvorfor Chelsea solgte Matic til United.

- Det er det verste jeg har sett, om jeg kan få si det på den måten. Jeg kan overhodet ikke forstå det, sa Wilkins i Sky Sports' studio, melder Daily Mail.

Wilkins, som også har vært assistent-trener i Chelsea, mener at salget fort kan få stor innvirkning på de blåkleddes ønske om å ta Premier League-tittelen to år på rad.

- Her snakker vi om en spiller som var livsviktig for Chelsea sammen med N'Golo Kanté på midten. Han vant ligaen med Chelsea året i forkant, og så har du plutselig solgt ham til en av de største rivalene vi har, sa Wilkins.

Han understreker at han anser seg selv som Chelsea-supporter, til tross for sin tidligere historikk med Manchester United. Wilkins spilte for United fra 1979 til 1984. Slik som Matic, ble Wilkins solgt fra nettopp Chelsea da han ankom United.

Matic returnerte til Chelsea i 2014 etter at nåværende United-trener José Mourinho hentet han tilbake fra Benfica. På tre og en halv sesong i London vant 29-åringen to seriegull med Chelsea.

Etter kjøpet av Tiemoué Bakayoko fra Monaco valgte Chelsea å kvitte seg med Matic. Det kan fort vise seg å bli skjebnesvangert, skal man tro Wilkins.

