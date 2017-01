Razak Nuhu vil tilbake til norsk fotball

ANNONSE

- Jeg vet at det er interesse for meg fra norske klubber, og jeg vil tilbake. Jeg startet min profesjonelle karriere i Norge, var der i tre år og er veldig glad i landet, forteller Nuhu til Nettavisen.

Han var en del av Strømsgodset-laget som vant Eliteserien i 2013. Venstrebacken med fortid i Manchester City spilte tre sesonger for Godset fra 2011 til 2014.

Siden har ghaneseren spilt på Kypros med både Apollon Limassol og Anorthosis Famagusta.

Nå er 25-åringen kontraktsløs og håper å returnere til Norge i tide til neste sesong.

Har interesse



Etter det Nettavisen erfarer er det interesse for Nuhu fra Lillestrøm, Kristiansund og Viking i Eliteserien. Selv bekrefter Nuhu interessen, men ønsker ikke å si så mye konkret.

- Det er klubber som vil jeg skal komme og alt jeg har hørt hittil har vært positivt. Nå venter jeg bare på visum til Norge så jeg kan komme og se på forholdene, sier Nuhu som oppholder seg i Ghana.

De siste årene har han spilt i kypriotisk fotball, men ble frigitt fra kontrakten sin med Famagusta i sommer etter eget ønske.

- Jeg hadde en fin tid i Anorthosis, men etter at treneren som hentet meg ble sparket så valgte erstatteren å bruke sine egne spillere. Det var greit for meg, men jeg fortalte han at jeg ikke kunne bli i klubben, sier Nuhu.

I rivalens drakt



Nuhus avskjed i Famagusta ble av det dramatiske slaget. I sommer ble ghaneseren avbildet iført drakten til Omonia Nicosia, Famagustas store rivaler. Problemet? Han var fortsatt under kontrakt med Famagusta.

- Det er viktig å huske på at dette er etter at jeg ba om å bli frigitt, og at bildet sirkulerte på Snapchat. I tillegg så trente jeg i Ghana. Det ble en stor greie ut av det, sier Nuhu.

Selv mener han at situasjonen ble gjort større enn nødvendig, og ikke hadde noen påvirkning på at kontrakten hans ble avbrutt.

De fleste husker Nuhu best fra tiden i Strømsgodset og utelukker ikke at det kunne vært aktuelt med en retur til Drammen.

- Tiden i Strømsgodset var fin, så hvorfor ikke drar tilbake dit? Jeg var der under en historisk tid da klubben ble mester og jeg har mange gode venner og minner derfra, forteller Nuhu.

Nettavisen kjenner ikke til at Strømsgodset skal være en av klubbene som har vist konkret interesse for Nuhu per nå.

