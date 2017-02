RBKs Spalvis-lån gikk i vasken

ANNONSE

Både Sporting Club fra Portugal og Rosenborg bekreftet tidligere i februar at de hadde blitt enige om en låneavtale for den litauiske spissen Lukas Spalvis.

Siden strandet overgangen.

Les også: Skjelbred gir seg på landslaget

Rosenborgs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, forteller om årsaken til at låneavtalen ser ut til å ha gått i vasken.

- Han har vært gjennom en medisinsk test, som han feilet på. Spalvis er en god fotballspiller, det er derfor han var her, sier Bjørnebye til Nettavisen.

Lån kontra permanent overgang

Spalvis røk et korsbånd i 2014, før han skadet kneet sitt på ny etter overgangen til portugisisk fotball i 2016. Siden har det vært stilt spørsmål rundt hans fysiske forfatning.

Spalvis' agent Henner Janzen mener litaueren kan spille, men at skaderisikoen er for stor.

- Lukas kan fint spille fotball nå, men risikoen for at han skader seg på ny er betydelig større ettersom muskelmassen er såpass forskjellig. Han driver med opptrening nå, forteller Janzen til Nettavisen.

Han forteller at de har regnet med minst seks uker til opptrening, men at dette kan ta opp til åtte uker. Han tror også dette er grunnen til at en overgang med Rosenborg strandet.

- Jeg antar at Rosenborg ikke hadde trukket seg fra avtalen dersom dette var en permanent overgang. Da dette er et lån, så endrer jo situasjonen seg, forteller Janzen.

Bjørnebye er enig i at pipen kanskje hadde hatt en annen tone hvis det var snakk om en permanent overgang.

SPORTSLIG LEDER: Stig Inge Bjørnebye.

- Han er ikke spilleklar nå og det vil ta lenger tid før han blir kampklar. Det å låne en spiller som er skadet er ikke gunstig, det hadde vært annerledes hvis det var snakk om en permanent overgang, sier Bjørnebye.

Janzen er likevel veldig klar på at både han og Spalvis har vært takknemlige for behandlingen de har fått av Rosenborg. Problemet med lårene har nemlig ikke vært nevnt før han ankom Trondheim.

- Doktoren i Sporting har påpekt for oss at alt var i orden, men det var Rosenborg som uthevet problemet for oss. Dette har vi også sett på andre tester i etterkant, så vi er veldig takknemlige ovenfor Rosenborg, sier Janzen.

Les også: Onsdagens Premier League-rykter

Likte seg i RBK



Fokuset til Spalvis skal nå ligge fullt og helt på rehabiliteringen, selv om Janzen er veldig tydelig på at klienten var skuffet da overgangen til de norske mesterne gikk i vasken.

- Skal jeg være ærlig, så likte han seg veldig godt i Rosenborg og ville gjerne spille der. Likevel så er han også glad for det som har skjedd, for dette gir han en sjanse til å bli helt klar igjen, forteller Janzen.

Han understreker at hverken han eller klienten tror at denne situasjonen har ødelagt Spalvis' rykte, og tror gjerne at det kan gjenoppstå diskusjoner mellom Rosenborg og Spalvis.

- Vi får se. Overgangsvinduet i Norge er fortsatt åpent og vi har fortsatt en veldig fin dialog med Rosenborg. Klubben trenger en spiss, og vi lukker heller ingen dører. For nå er vi bare veldig takknemlige for deres hjelp, sier Janzen som påpeker at både han og Spalvis' førsteprioritet er å få han frisk.

Stig Inge Bjørnebye har valgt å ikke kommentere Rosenborgs spillerlogistikk før noe eventuelt kommer på plass.

Spalvis var en åpenbaring i dansk fotball i 2015/2016-sesongen da han hamret inn 17 mål på 26 kamper for Aalborg. Han står med 18 kamper og to mål for Litauens landslag.

Se alle målene mellom Manchester City og Monaco:

Atlético med halvannet bein i kvartfinale: