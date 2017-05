Real Madrid er klare for Champions League-finale

ANNONSE





Se Benzemas vanvttige raid - samt alle kampens scoringer - i videovinduet over



ATLÉTICO MADRID - REAL MADRID 2-1 (4-2 samennlagt)

Det ble ingen lykkelig avslutning på årets Champions League-sesong for Atlético Madrid. For selv om de slo erketivalen onsdag, så er det Real Madrid som er klare for Champions League-finalen etter å ha tapt 1-2.

Saúl og Antoine Griezmann ordnet scoringene for Atlético Madrid, før Isco ordnet det viktige bortemålet. Med 4-2 sammenlagt kan Zinedine Zidane gjøre seg klar til sin andre finale på rad som Real Madrid-trener.

Det store snakketemaet vil likevel bli Karim Benzemas vanvittge raid før Iscos redusering. Franskmannen lurte vekk hele Atlético-forsvaret før ballen til slutt endte hos Isco.

- Det forarbeidet til Benzema er et av tidenes vakreste. Det er et forarbeid for historiebøkene, helt klart, sa Viasat-kommentator Vidar Davidsen etter den fantastiske scoringen.

En annen som var mektig imponert over Benzemas scoring var Madrid-trener Zinedine Zidane.

- Jeg har ingen aning hvordan Karim kom seg forbi der. Fotballen er ikke bare scoringer, og Benzema kan gjøre slike ting, sa Zidane til den spanske radiokanalen Cadena COPE etter kampen.

Zidane har nå muligheten til å bli historisk som den første treneren som klarer å forsvare Champions League-tittelen siden turneringen byttet oppsett tidlig på 90-tallet.

I finalen i Cardiff 3. juni møter et lag Zidane kjenner godt. Franskmannen spilte nemlig i Juventus før han ble kjøpt av Real Madrid i 2001.

Pangstart og fransk magi



Den første omgangen på Vicente Calderón startet i et vanvittig tempo med et Atlético Madrid-lag som virkelig så ut til å tro at de kunne snu oppgjøret og beseire Real Madrid.

Uansett var det bortelaget som kom til den første store målsjansen da Casemiro ruvet høyest på et innlegg i det 7.minutt. Kun en fantastisk redning av Jan Oblak stoppet brasilianeren.

Fem minutter senere skulle Calderón gå av hengslene da Kokes corner fant pannebrasken til Saúl som stanget Atlético Madrid i føringen. Nå trengte hjemmelaget kun to scoringer for å sikre ekstraomganger.

Og fire minutter senere skulle det igjen eksplodere i Madrid. For da Raphael Varane la Fernando Torres i bakken inne i Madrid-boksen, så pekte dommer Cüneyt Cakir på straffemerket.

Antoine Griezmann, som bommet på straffe mot Madrid i finalen i fjor, gjorde ingen feil denne gangen og sensasjonen begynte virkelig å nærme seg.

Tempoet senket seg veldig, men intensiteten de to lagene i mellom ville ikke dempe seg. Flere gule kort ble gitt ut både for sene taklinger og munnbruk. Blant dem som endte i dommerens bok var Madrid-kaptein Sergio Ramos, og Atleti-kaptein Gabi.

I det 38. minutt begynte bortelaget å vise seg frem. Cristiano Ronaldo rullet fint opp langs venstresiden, og fant Isco like utenfor boksen. Spanjolens skudd ble enkelt avverget av Oblak.

Karim Benzema skulle stå for omgangens prestasjon like før pause da han så ut til å være fortapt nede ved dødlinja. Med tre Atleti-forsvarere rundt seg fant franskmannen veien igjennom.

Den vanvittige prestasjon ble fulgt opp av en god pasning ut til Toni Kroos, hvis skudd ble klasket unna av Oblak. Dessverre for sloveneren var Isco kjappest til å oppfatte situasjonen og pirket inn 1-2.

- Det skal jo ikke være mulig, men han gjør det umulige! En vanvittig prestasjon! Det er noe av det råeste jeg har sett på lang tid, sa Viasat-kommentator Vidar Davidsen da Benzemas prestasjon rullet over skjermene.

Med 2-1 til Atlético til pause, og 2-4 sammenlagt, måtte Atlético Madrid nå score tre mål i den andre omgangen for å ta seg videre til Champions League-finalen i Cardiff.

Atleti gir ikke opp



Allerede tre minutter i den andre omgangen viste Cristiano Ronaldo seg frem. Etter at Benzema vant et frispark hamret portugiseren til, men Oblak var igjen meget patent.

I det 66. minutt kunne det blitt ny spenning i kampen da Yannick Carrasco suste forbi alt og alle på venstrekanten. Det første skuddet reddet Navas mesterlig, og på returen burde Kévin Gameiro gjort bedre.

For med hele målet åpent burde franskmannen bare ha bukket Atleti i 3-1-ledelse, men kun en helt vanvittig reaksjonsredning fra Navas stoppet jubelbrølet på Calderón.

For andre kamp på rad i Champions League så ikke ting ut til å stemme helt for Antoine Griezmann. Likevel fikk han tvunget frem en corner i det 71. minutt med et skudd fra spiss vinkel, som Navas avverget enkelt.

Atlético Madrid sendte fremover alt de hadde av offensive kvaliteter mot slutten i jakten på en scoring. Dessverre for hjemmelaget ville det seg rett og slett ikke foran mål.

Dermed rant det hele ut i sanden for Atlético Madrid. Den aller siste Champions League-kampen mot Vicente Calderón endte i seier, men det er Real Madrid som er klare for sin tredje Champions League-finale på fire sesonger.