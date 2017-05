Real Madrid sikret ligatittelen i Spania

ANNONSE

MÁLAGA - REAL MADRID 0-2

BARCELONA - EIBAR 4-2

Det ble grunn til jubel for Real Madrid som vant sitt ligagull nummer 33 etter å ha slått Málaga 2-0 på La Rosaleda søndag kveld. Madrid-klubben trengte kun ett poeng for å snyte erkerival Barcelona for gullet.

Real Madrid tar dermed sitt første seriegull siden 2011/2012-sesongen. Siden har både erkerival Barcelona, og byrival Atlético Madrid, løftet det spanske ligatrofeet.

Allerede etter to minutter satte Cristiano Ronaldo inn det første målet, etter å ha blitt spilt nydelig igjennom av midtbane-maestroen Isco. Scoringen var portugiserens 25. seriemål denne sesong.

Det betyr at Ronaldo har scoret 25 seriemål eller flere i åtte sesonger på rad. Dermed tangerer han Lionel Messis rekord.

Málaga gav seg ikke uten kamp, og flere ganger måtte keeper Keylor Navas i aksjon. Etter 13 minutter spilt var Sandro Ramírez nær ved å skape trøbbel, men den costaricanske keeperen var kjapt nede.

Benzema fjerner all tvil



Etter halvspilt omgang viste Navas igjen hvilken fantastisk keeper han er da han måtte ut i full strekk og stoppe Sandros forsøk fra frispark.

Madrid jobbet seg tilbake inn i kampen, og Ronaldo som burde ha satt inn 2-0. På fem meter klarte superstjernen å sette ballen midt på en parat Carlos Kameni.

Etter pause var det Málaga som startet absolutt best. På kanten av boksen fikk nemlig Récio muligheten til å fyre, men igjen viste Navas seg frem for de fremmøtte i Málaga.

Der hjemmelaget ikke fikk hull på byllen var de helhvite fra Madrid enda mer effektive. I det 55. minutt smalt nemlig Sergio Ramos ballen midt på Kameni som måtte gi retur.

Den spratt via Raphael Varane og inn til Karim Benzema, Det var flere Málaga-spillere som ville ha offside på den franske spissen, men dommeren godkjente målet.

Japansk sjokk



I Barcelona håpet man på et godt resultat i sør, men så tilsynelatende ut til å glemme at de selv hadde en jobb å gjøre hjemme på Camp Nou i årets siste seriekamp.

For etter syv minutter fant Ander Capa en helt umarkert Takashi Inui inne i boksen, og han kunne sette inn 1-0 på elegant vis for gjestene fra Baskerland.

Barcelona kontrollerte, som vanlig, mye av ballen, mejn slet virkelig med å skape sjanser mot et Eibar som hadde som mål å overraske de regjerende seriemesterne.

I det 37. minutt burde uansett Luis Suárez ha utlignet da han kom alene med keeper Yoel Rodríguez. Den uruguayanske superspissen klarte ikke å overliste spanjolen.

Der Barcelona slet med å finne veien til nettet, så inviterte de nærmest Eibar til å score. For like før slutt var det kun et mirakel som gjorde at Rubén Peña ikke doblet ledelsen.

Marc-André ter Stegen i Barcelona-buret måtte nemlig gi retur, og ballen falt rett til Peña som bare hadde å bredside ballen i mål. Det klarte han ikke og dermed måtte Eibar kun ta med seg en ettmålsledelse inn i pausen.

Messi bommer - og scorer



I den andre omgangen skrudde Barcelona virkelig opp tempoet og Andres Iniesta var virkelig på hugget innledningsvis. To gode redninger fra Yoel stoppet Iniesta fra å utligne.

Og så var det Inui, da. For mens Barcelona sendte spillere fremover, så viste japaneren at han kan score mål. Etter timen spilt tok Eibar et Barcelona i undertall bakover og japaneren hamret ballen i mål etter å ha fått pasningen av Sergi Enrich.

Tomålsledelsen skulle ikke leve spesielt lenge for Eibar. For kun to minutter så hamret Neymar ballen i stolpen, og falt videre til en uheldig David Junca. Han scoret selvmål, og skapte ny spenning.

I det 70. minutt ble hjemmelaget tildelt straffe da Jordi Alba ble felt inne i Eibar-boksen. Straffen tok Lionel Messi, men nok en gang viste Yoel seg frem og stoppet den argentinske superstjernen.

Der Messi bommet steg Suárez til værs, for i det 74. minutt var uruguayaneren parat på den bakerste stolpen da Jordi Alba stusset en corner videre. Denne gangen måtte Yoel gi tapt for Suárez, og det stod 2-2.

Messi skulle få en ny sjanse fra straffemerket da Neymar ble felt inne i boksen. Inntrykket fra tidligere skulle argentineren rette opp, og hamret inn 3-2. Messi skulle igjen finne nettmaskene like før full tid, og fastsatte sluttresultatet til 4-2.

Katalanerne tok med seg de tre poengene, men det skulle ikke holde. For så lenge Real Madrid tok seieren i Málaga, så går La Liga-tittelen 2016/2017 til de hvitkledde fra den spanske hovedstaden.