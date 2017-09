Real Madrid slo tilbake og filleristet Zahids APOEL

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Nordmannen kom innpå i andre omgang.

REAL MADRID - APOEL 3-0

Sjekk Ronaldos første scoring i videovinduet over.

Det ble som ventet en god start på årets Champions League-sesong for Real Madrid. Mesterne fra 2016 og 2017 knuste APOEL med sifrene 3-0 på Santiago Bernabéu.

Cristiano Ronaldo noterte seg for to scoringer, mens kaptein Sergio Ramos også tegnet seg på scoringslisten for de helhvite. Dermed slo de tilbake etter helgens skuffende uavgjort hjemme mot Levante.

Dermed har Cristiano Ronaldo scoret i Real Madrids første gruppespillskamp i Champions League de siste seks sesongene.

Ghayas Zahid kom innpå med rundt 20 minutter igjen av kampen, men den tidligere Vålerenga-spilleren kunne lite gjøre med Madrids dominans.

Dermed leder Real Madrid gruppe H etter den første kampdagen. I den andre kampen vant Tottenham 3-1 over Borussia Dortmund. Neste kamp for Madrid er borte mot Dortmund, mens APOEL får besøk av Tottenham.

Les mer: Lekende lett for Man City

Golnaldo



Som ventet hadde hjemmelaget stor kontroll på det aller meste på Santiago Bernabéu, men det var gjestene fra Kypros som skulle registere den første store sjansen.

Roberto Lago fikk lov til å skyte fra godt og vel 30 meter, og tvang Madrid-keeper Keylor Navas til å kontrollere ballen over sin tverlegger etter ti minutter spilt.

Cristiano Ronaldo er kanskje suspendert i La Liga, men viste etter 12 minutter av det ikke har stoppet målteften i det hele tatt. Isco fant Bale på kanten etter en flott kontring, og inne foran mål ventet Madrids nummer syv.

Pasningen var perfekt, og Ronaldo hadde ingen problemer med å bredside ballen forbi APOEL-keeper Boy Waterman. Real Madrid ledet 1-0.

Kun fem minutter senere var det duket for samme oppskrift da et nytt innlegg fant Ronaldo på den lengste stolpen. Denne gangen klarte ikke den portugisiske legenden å vende avslutningen sin på mål.

Et skår i gleden for Madrid var at Mateo Kovacic måtte halte av banen midtveis i den første omgangen. Kroaten skadet seg etter en slått pasning og ble erstattet av Toni Kroos.

Til tross for Madrids totaldominans klarte de aldri å doble ledelsen i den første omgangen. Dermed ble stod det «kun» 1-0 etter de første 45 minuttene i den spanske hovedstaden.

Zahid får sjansen



Det skulle ikke ta lang tid før Ronaldo på ny skulle finne nettmaskene i Madrid. Lago brukte hånda for å stoppet ballen fra å lande hos en Madrid-spiller inne i boksen, og dommer Benoit Bastien pekte på straffemerket.

Der gjorde ikke Ronaldo noen feil da han hamret ballen i mål, og sikret Madrid en komfortabel 2-0-ledelse i det 50. minutt.

Ronaldo ville ha en ny straffe i det 54. minutt da Lago la han i bakken inne i boksen. Ballen falt til Isco som fikk avsluttet, og dermed vinket dommeren spillet videre. Forsøket ble mesterlig reddet av Waterman.

Etter timen spilt ville også Sergio Ramos ha et ord med i laget. Madrid-kapteinen gjorde seg vei inn i boksen, og klarte på akrobatisk vis å sette inn 3-0.

FIKK SJANSEN: Ghayas Zahid kom inn for APOEL mot Real Madrid.

Gareth Bales heading ble blokkert, men Ramos' brassespark ble for mye for Waterman å takle. Dermed var de tre poengene sikret for Madrid denne kvelden.

Det tok 70 minutter før APOEL satte innpå Ghayas Zahid. Nordmannen kunne kun se at Efstathios Aloneftis' forsøk inne i boksen i det 74. minutt seilet utenfor Navas' nærmeste stolpe.

I det 85. minutt trodde Ronaldo at han hadde scoret nok et hattrick i den helhvite trøya. Han ble korrekt avvinket for offside, og måtte dermed ta til takke med kveldens to scoringer.

Real Madrid kunne innkassere de tre poengene etter å ha dominert APOEL, og sikret seg en overbevisende 3-0-seier.

Mest sett idag